Edzőcsere után jöhet az első győzelem: Irán-Spanyolország élőben 20 órától

B csoport, 2. forduló, Kazany, játékvezető: Andrés Cunha (uruguayi)



Irán-Spanyolország



Irán: Alireza Beiranvand - Ramin Rezaeian, Morteza Pouraligandzsi, Pedzsman Montazeri - Maszoud Sodzsaei, Szaeid Ezatolahi, Ehszan Hadzsszafi, Omid Ebrahimi - Vahid Amiri, Szardar Azmoun, Alireza Dzsahanbakhsh



Spanyolország: David de Gea - Nacho Fernández, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Andrés Iniesta - Isco Alarcón, Diego Costa, David Silva



A meccs egyik nagy kérdése előzetesen az volt, hogy az új szakvezető, Fernando Hierro kiteszi-e a kezdőcsapatból a Ronaldo második góljánál nagyot hibázó kapust, David de Geát, vagy továbbra is megbízik benne.



"Nehéz pillanatokon ment keresztül, de idővel ezen is túlteszi majd magát. A kapusok pszichológiája egyedi, neki is időre van szüksége. Támogatnunk kell őt" - mondta Hierro, akinek szavai alapján szinte biztosan De Gea kezd majd Irán ellen is annak ellenére, hogy a spanyol sajtó össztűz alá vette.



A hálóőr mellett kiálltak csapattársai is: Iago Aspas például azt mondta, játékostársát tartja a világ egyik legjobb kapusának, és nagyon fáj neki, hogy megkérdőjelezik a helyét.



"Nem lenne szép dolog lecserélni egy ilyen hiba miatt. Nem fogjuk megölni azért, mert egyszer elrontott valamit" - mondta a Celta Vigo támadója a Radio Marcának. De Gea klubjában, a Manchester Unitedben az idény legjobb játékosa lett, s nagy része volt abban, hogy a Vörös Ördögök a Premier League második helyén zártak mindössze 28 kapott góllal.



Carlos Queiroz a mérkőzést megelőzően úgy fogalmazott, nem tartja fairnek, hogy a brazil születésű Diego Costa - aki két gólt lőtt a portugáloknak - a spanyol válogatottban szerepel.



"Nélküle is fantasztikusak, de úgy tűnik, nem volt elég nekik, hogy remek spanyol játékosaik vannak" - utalt a támadóra a portugál edző, akinek csapata egy esetleges bravúros pontszerzéssel fontos lépést tehetne a továbbjutás felé.