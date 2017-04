Edzés közben vesztette életét a 37 éves sportoló

Edzés közben vesztette életét a kerékpáros Michele Scarponi, a 2011-es Giro d'Italia győztese.



A 37 éves olasz kerekes filottranói otthona közelében tréningezett szombat reggel, amikor egy kisteherautó elgázolta - számolt be csapata, az Astana.



"Ez a tragédia túl nagy ahhoz, hogy szavakba önthessük" - áll az Astana Twitter-oldalán. "Egy nagy bajnokot és remek embert vesztettünk el, aki minden helyzetben mosolygott. Egy fix pont volt mindenkinek a csapatban" - írták.



Scarponi pénteken fejezte be a Tour of Alps körversenyt, amelyen összetettben negyedikként zárt, és egy szakaszgyőzelmet aratott. Pályafutása során három szakaszt nyert az olasz körversenyen, s azt követően mondhatta magát a 2011-es Giro győztesének, hogy Alberto Contadort doppingvétségért megfosztották a címtől. Scarponi 2009-ben megnyerte a Tirreno-Adriaticót, 2011-ben pedig a katalán körversenyt. Fabio Aru sérülését követően ő lett volna az Astana első számú versenyzője a május 5-én rajtoló centenáriumi Girón.