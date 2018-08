Dupla edzőmérkőzés, dupla győzelem a csehek ellen

A mosonmagyaróváriak ellenfele ezúttal a cseh Veseli volt. Bognár Róberték könnyed sikereket arattak, így önbizalommal telve várhatják a jövő vasárnapi bajnoki rajtot Kisvárdán.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – SHK Veseli 37 – 18 (16 – 13)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 80 néző



Játékvezetők: Altmár Kristóf – Horváth Márton



MKC: Oláh – Domokos 5, Fanton 3, Márczy 2, Bardi 1, Maric 3, Tóth M. 4. Csere: Scholtz (kapus), Vukcevic 5, Hajtai 3, Farkas V. 1, Kopecz 3, Szalai Zs. 2, Bízik B. 2, Lozsi 1, Hudák 2. Vezetőedző: Bognár Róbert



SHK Veseli: Hrebejkova – Boorova 1, Kubackova 3, Novotna 1, Veselkova, Luksikova 3, Pastorkova 2. Csere:Simkova, Zitnanska 1, Vinklarkova, Valovicova 5, Divilkova, Kutalkova, Zemcikova 2. Vezetőedző: Lubos Hudak



Kiállítások: 12 perc, illetve 8 perc

Hétméteresek: 5/5, illetve 1/-



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – SHK Veseli 35 – 25 (22 – 14)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 400 néző



Játékvezetők: Altmár Kristóf – Horváth Márton



MKC: Scholtz – Kovacsicz 4, Maric, Horváth B. 5, Farkas, Kopecz 3, Bízik R. 2. Csere: Oláh (kapus), Vukcevic 5, Hajtai 2, Tilinger 6 (4), Domokos 2, Fanton 2, Bardi 1, Tóth M., Lozsi , Bízik B. 3. Vezetőedző: Bognár Róbert



Kiállítások: 12 perc, illetve 12 perc

Hétméteresek: 5/4, illetve 4/4



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „Az első mérkőzés jobban tetszett, annak ellenére, hogy a második meccsen erősebb sorral kezdtünk. Több taktikai elemet is gyakoroltunk a mai napon, például a 7 a 6 elleni játékot. Voltak olyan dolgok, amik jól mentek, de én a második mérkőzésen egy kicsit nagyobb arányú győzelmet vártam. Mindenki játszott, volt olyan, aki délelőtt és délután is. Önbizalmat is tudtak szerezni a lányok, ami fontos a bajnoki rajt szempontjából."