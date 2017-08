Dupla edzőmeccsel nyitott a mosonmagyaróvári női kézilabda csapat

Kemény alapozás után két edzőmérkőzéssel lépett a felkészülés második fázisába a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club. Az ellenfél a Kispest volt, amely az előző szezonban – a Mosonmagyaróvár mellett – szintén búcsúzott az első osztálytól.



Az MKC az első találkozón jó kezdés után magabiztosan győzött, a másodikon pedig döntetlent játszott 300 fős közönsége előtt. Bognár Róbert először ült a Mosonmagyaróvár kispadján, és most debütáltak az új igazolások a csapatban. Rajtuk kívül a fiatalok is lehetőséget kaptak, és többen éltek ezzel. Például a 18 éves Rácz Adrienn, aki támadásban remekelt a jobbszélen, két meccsen 8 gólt szerzett.



A Mosonmagyaróvár legközelebb augusztus 11-én, pénteken lép pályára Budapesten, a Szent István SE ellen.



MOSONMAGYARÓVÁRI KC SE – KISPEST NKK 29-21 (11-12)

UFM Aréna, 100 néző

Jv.: Bőhm, Tóth



MKC: Scholtz – Hajtai 6, Kopecz 1, Tilinger 5 (2), Horváth 2, Csala, 1, Rábai. Csere: Dányi (kapus), Rácz 4, Tóth 2, Hegedűs 4 (2), Bízik B. 2 (1), Németh, Gyimesi 1, Bedő-Farkas 1, Bardi. Vezetőedző: Bognár Róbert



Kispest: Futaki – Lendvai-Tamás 3, Polics 3, Balogh Vivien 3, Kiss 4 (2), Ulmann 1, Fodor. Csere: Bozsó (kapus), Kosik, Balogh Viktória, Szücs 1, Bárdi 4, Fundák, Felső 2. Vezetőedző: Béki Nagy Bertalan



Kiállítások: 14, ill. 6 perc

Piros lap: Hegedűs Dorottya

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2



MOSONMAGYARÓVÁRI KC SE – KISPEST NKK 24-24 (10-18)

UFM Aréna, 300 néző

Jv.: Buza, Cseszregi



MKC: Scholtz – Tóth 2, Tilinger 5 (1), Bedő-Farkas 2, Horváth 2, Csala, Rácz 4. Csere: Dányi (kapus), Rábai 1, Hajtai 3, Hegedűs 2, Bízik B. 1, Németh, Gyimesi 2, Bardi. Vezetőedző: Bognár Róbert



Kispest: Futaki – Lendvai-Tamás 1, Polics 4, Balogh Vivien 4 (1), Kiss 6 (2), Ulmann 2, Fodor 1. Csere: Bozsó (kapus), Kosik, Balogh Viktória 1, Szücs, Bárdi 2, Fundák 3, Felső. Vezetőedző: Béki Nagy Bertalan



Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3



Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője: "Nem pihentünk rá ezekre a mérkőzésekre, ugyanúgy két edzéssel készültünk, hiszen a bajnokság során is lesz majd olyan, hogy fáradtan kell játszanunk. Mondtam a lányoknak, hogy ezért sem lesz olyan, hogy valaki végigjátszik egy találkozót, mert abból csak sérülés lenne. Úgy éreztem az elején nagyon izgultak a lányok. Görcsösen játszottak és mindenki fél óra alatt akarta megmutatni, hogy neki a kezdőcsapatban a helye. Később aztán már nyugodtabban játszottunk, de ennél csak jobbak leszünk."