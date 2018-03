Dunaszerdahelyre várják a fiatalokat - keddig lehet regisztrálni

A „Gyere velünk a DAC-ra!" projekt idei második állomása a hétvégi DAC-Rózsahegy (2018. március 10., szombat 14:00 ó) bajnoki mérkőzés lesz. Várják az olyan alap- és középiskolák jelentkezését, akik szeretnék élőben átélni a MOL Aréna hangulatát.Az élménykirándulás az ide- és hazajutás mellet a belépőkből, fotózásból és emléktárgyakból állt, a fiatalok továbbá megtekinthették a stadiont, és a pályára is ráléphettek. Az aktuális idénytől a projekt immár a Futballmánia égisze alatt fut, és a kiválasztott iskola a DAC játékosainak látogatását is élvezheti, saját környezetében.Az említett mérkőzésre holnap éjfélig, 2018. március 6., 24:00 óráig lehet regisztrálni.; kitöltése után a jatek@fcdac.sk email címre kell elküldeni."A jelentkezési lapra kérünk egy rövid indoklást, hogy miért éppen az ön iskoláját, szervezetét válasszuk. A legfrappánsabb választ beküldő a mérkőzés mellett a DAC játékosainak látogatását is élvezheti a MOL Arénában" - írja a fcdac.sk.A „Gyere velünk a DAC-ra!" projektrőlA DAC hazai összecsapásaira szervezett élménykirándulás az ide- és hazajutás biztosításából, a belépőkből, fotózásból és emléktárgyakból áll. A projektben iskolák, csapatok és szervezetek vehetnek részt, Dunaszerdahely 60 kilométeres körzetében. A maximális létszám 30 gyermek és 2 felnőtt kísérő pedagógus.Az FC DAC 1904 a következő programot biztosítja (nagyjából 3-4 óra időtartamban)- Felveszi a diákokat az iskola/szervezet helyszínén (2 órával a mérkőzés kezdete előtt)- Az emléktárgyak átadása- A DAC találkozójának megtekintése- Fotózás- A mérkőzés után a gyerekek autóbusszal jutnak vissza az iskoláhozA fentebb olvasható aktivitásokat a DAC INGYEN kínálja az iskoláknak és a szervezeteknek!