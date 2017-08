Drámai körülmények között ért véget Bolt pályafutása

A nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter az esti program zárószámában a 4x100 méteres váltó utolsó embereként volt érdekelt: a 30 éves klasszis a harmadik helyen, viszonylag nagy hátrányban kapta meg a botot, láthatóan hihetetlen erőket kellett volna megmozgatnia a sikerhez, azonban körülbelül 20 méter után begörcsölt és összeesett - írja a borsonline.hu . Bolt végül percekig feküdt a pályán, majd felkelt és az utolsó métereket sántikálva tette meg. A futamot nagy meglepetésre a britek nyerték.A négyszeres ötkarikás aranyérmes Farah - aki mostantól fogva csak utcai versenyeken indul - a múlt pénteki nyitónapon 10 ezer méteren védte meg címét, most 5000-en is jó esélye volt erre. A versenyben azonban három etióp riválisa remek csapatmunkával a hajrában körbezárta, így nem hagyta neki, hogy előrekerüljön, végül Muktar Edris diadalmaskodott.A 100 méteres női gátfutást az ausztrál Sally Pearson nyerte, aki ugyanebben a stadionban és versenyszámban a 2012-es olimpián is győzött. A világcsúcstartó amerikai Kendra Harrison csak negyedikként ért célba.Férfi tízpróbában a riói olimpia ezüstérmese a francia Kevin Mayer győzött, a gerelyhajítók között pedig a német Johannes Vetter az első, 89,89 méteres dobásával diadalmaskodott.