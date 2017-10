Drámai csata után pontszerzés a címvédő ellen: MOL-PICK Szeged-Vardar 26-26

Hudi Dániel karikatúrája

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Gousko, Repkin (fehéroroszok).Sierra - Sostaric 2, Balogh 2/1, Skube 4, Gaber 3, Gorbok 1, Källman 3.Blazevic, T. Petrus, Bodó 2, Zubai, Buntic 5, Zsitnyikov 2, Sigurmannsson 2/2, Fekete B.Juan Carlos Pastor.Sterbik - Cupic 3/2, Kristopans 2, Canellas 1/1, Abutovics, R. Ferreira 1, Gyibirov 1.Borozan 8, Cindric 7, Sztojlov, Siskarjov 1, Maqueda 2.Raúl González.4/3, ill. 5/3.8, ill. 4 perc.NYILATKOZATOK- Gratulálok a Vardarnak a mérkőzéshez. Nehéz ellenük játszani, tavaly mindkétszer kikaptunk tőlük, idén már szereztünk egy pontot. Nehéz a macedónok ellen védekezni, Borozan és Cindric nagyon jól kézilabdázott. Nekik több tapasztalatuk van fontos meccsekben, nekünk ez hiányzik. Ezt a tapasztalatot megmutatták a tavalyi négyes döntőben, amit megnyertek Kölnben. Gratulálok a játékosaimnak, nagy meccset játszottak. Sok problémánk volt a héten, nem tudtunk rendesen készülni.. Rengeteget segítettek a szurkolóink, örülök, hogy gazdagabbak lettünk egy ponttal. Mindegyik meccsünk egy igazi háború lesz a BL-ben. Ez a minimumszint, amit hoznunk kell majd a BL-ben, ha nyerni akarunk.- Nagyon szomorú vagyok, mert elveszítettünk egy pontot. Az egyik legnagyobb hibás én vagyok, hogy nem nyertünk, mert rossz döntést hoztam az utolsó két percben. Én vagyuok az irányító, nekem kell jól dönteni. Szerdán már Plockban játszunk, innentől csak előre tekintünk. Az egyik legjobb része a klubnak a szurkolótábor. Fantasztikus élmény ilyen hangulatban játszani Szegeden, így minden könnyebb.- Gratulálok a MOL-PICK-nek, mert jól játszottak. Az edzői stáb évek óta jó munkát végez Szegeden. Skube szenzációsan játszott, jó volt a kapcsolata a beállóval. Örülök az egy pontnak, mert sok csapatnak okoznak majd még gondot a szegediek.- Nehéz mérkőzés volt. Évek óta ilyen a forgatókönyv a Szeged ellen. Nem vagyok elégedett a játékunkkal, a Szeged jobban kézilabdázott, a statisztika alapján nem értem, hogy hoztuk ki döntetlenre az összecsapást. Elégedettek lehetünk a döntetlennel ma. Nagyon örülök, hogy a Szeged mindig egy csoportban van velünk, de sokat készülünk rájuk. Az én naptáramban ez mindig piros betűs meccs, mert a csoport első három helyéért harcolnak ők is. Európában nem sok ilyen hangulatú csarnok van, mint a szegedi. Rengeteg ziccer volt a találkozón, míg kevés átlövés, fizikailag, és mentálisan is elfáradtam.Ennél drámaibb nem lehetett volna a mérkőzés vége: egy perccel a vége előtt egyenlített a Vardar, majd a győzelemért vezethetett lerohanást, de Gyibirov nem találta el a kaput. A Szeged végig vezetett, végül egy ponttal gazdagodott a Bajnokok Ligája címvédője ellen.VÉGEGorbok mellé, szabaddobás. Időt kér Pastor 29 másodperccel a találkozó vége előtt. Skube passza rossz Gabernek, Gyibirov indul fölé vágja a labdát. Két másodperc van hátra, szabaddobás, Bodó fölé vágja.Gaber kezéből kipattan a labda, Borozan bevágja, 26-25. Maqueda egyenlít, 26-26.eladja a labdát a Vardar, Buntic rendezetlen fal ellen, 26-24. Utolsó idejét is kikéri a Vardar.Sterbik fölé üti a labdát.Buntic bepattintja, 25-23. Canellas büntetőből, 25-24.Borozan bevágja, 24-23. Blazevic kap két percet. Időt kér Juan Carlos Pastor.jó kapusnak szerencséje is van, Sierrát ejti át Ferreira, de kapufa. Sostaric fut be a szélről, Buntictól kap labdát, 24-22.Gorbok lövését védi Sterbik, Abutovics az üres kapuba lövi a labdát, 23-22. Sterbik ismét.Gabert állítják ki két percre a játékvezetők. Sierra fantasztikus, kirúgja Cupic hetesét!miénk a labda! Buntic váltja gólra a lehetősünket, 23-21. Sierra pedig véd!Zsitnyikovot blokkolják, Maqueda megy a labdáért, de már a vonalon túl érte utol. Zsitnyikov talpról, Sterbik véd. Sostaric belövi, nem adják meg a sporik, ők tudják csak, hogy miért...Gorbok első találatával 22-21 ide. Buntic sérülése nem komoly, már jön is vissza a pályára. Cindric veri meg Gabert, de oldalhálóba lövi a labdát.Buntic megsérül, érkezik a pályára Fekete. Cindriccsel nem bírnak a szegedi védők ma, 21-21.Borozan mellé bombázza, indulunk, Gyibirov labdát szerez. Cindric, majd Buntic is betalál, 21-20.Källman a szélről, Sterbik.Maqueda veri meg a védőjét, 20-19.Källman nagy gólt lő a rövidbe Sterbiknek, 20-18.Gaber fölé. Újra Borozan, az elmozduló Sierra helyére dobta a labdát, 19-18.Petrus belepiszkál a passzba, Cindric azonban gyorsabb. Petrus most két percet kap. Borozan gólra váltja az emberelőnyt, 19-17.Skube káprázatos lövőcsel után talál be, 19-16.jól védekezik a Szeged, időt kér a Vardar. Sierra parádésan védi Cindric tiszta ziccerét. Újból a horvát, sokkal fölé.Gaber elemében van, 18-16.Gaber magabiztosan, 17-16.Sztojlovnak nem jó a passz, pedig üresen volt.Petrus blokkol, visszakapja a labdát a Vardar. Cindric a hosszú alsóba, 16-16.Gaber harcol ki hetest és két percet, Maqueda áll ki a vendégektől. Sigurmannsson megmozgatja Sterbiket, 16-15.az első szegedi kiállítás, Alen Blazevic kapja. Sierra megint nagyot véd, de büntetőt. Cupic ütemtelenül lő, Sierra kirúgja, Källman megfogja a labdát. Bravó!Bodó és Buntic elvesztik a labdát, Gyibirov rohan, Sostaric jól zár vissza, Sierra véd! Buntic az oldalhálóba.Bodót blokkolja Kristopans. Labdát szerzünk, rossz az indítás Bodónak. Borozan a rövid alsóba, 15-15.Cupic belövi a hetesét, 15-14.a Vardar kezdte a második félidőt. Borozan mellé. Källman a szélről, Sterbik csak beleérni tud, 15-13.FÉLIDŐBodót leblokkolja Kristopans, a lepattanóval Gyibirov rohan, 13-13. Sierra véd, majd Cindric kapufát dob. Az utolsó támadás a miénk, Bodó, bevágja, így vezetünk a félidőben, 14-13.Ferreira marad üresen beállóban, 13-12. Időt kér a Szeged is.Borozan, 13-11. Buntic kiszorított helyzetből lőhet, mellé. Időt kér a Vardar.Cindric eladja a labdát, rohanunk, Bodót Sztojlov lerántja, két perc. Sigurmannsson hetese a kapufán csattan, de bepattan, 13-10.Gyibirov a szélről, Sierra fölé tenyereli.Kristopans mellé bombázza a labdát. Zsitnyikov ellépi.Cindric mellé. Buntic kapja kínaira a labdát, kapufára húzza.megjött Borozan lövőkedve, 11-10. Zsitnyikov elől eltűnik a védő, a kirobbanó Sterbik mellett okosan pattint, 12-10.Buntic nem tud lőni, jól zártak előtte össze, de Zsitnyikov beköszön, 11-9.Borozan talpról Sierra lábai között, 10-9.Buntic először kap labdát, bevágja a rövid alsóba, 10-8.Cindric talpról, 9-8. Baloghot fogja meg Ferreira, nem fújnak, Källman okosan beáll Kristopans elé, belemenés.Balogh fölé pattintja. Cindric-kapufa, Skube már harmadszor, 9-7.Zubai mellett megy be Cindric, 8-7.elsült a Bodó-bomba, Sterbik tehetetlen, 8-6.Källman labdát szerez, Petrus viszi, majd Skubénak passzol, Sterbik véd... Sierra is hárít, de hetes. Cupic nem hibázik, 7-6.Gyibirov rohan, Sierra!!! Skube lendületből, 7-5.Sierrát élteti a közönség, nem véletlenül. Előbb Cindric, majd Ferreira ziccerét védte a spanyol kapus. Gaberral nem bírnak, 6-5.Gorbok lövését ismét védi Sterbik. Sostaric visszahúzza a labdát a rövid alsóba, 5-5.Gorbok kap sárga lapot. Kristopansról lepattan Petrus, nem fújnak a bírók, gól, 4-5.ziccerig játszik a Vardar, Cupic a jobbszélről, 3-4. Skube a kezek alatt, Sterbik nem számított rá, 4-4.Balogh büntetőjét kiüti Sterbik.Sierra véd, indulunk, de jól zár vissza a Vardar. Gaber harcol ki hetest, Abutovics sárga lapot kap.Kristopans estében a hosszú felsőbe, Majd Balogh a rövid alsóba talál be, 3-3.megint Cindric válaszol, 2-2. Sterbik véd, Gyibirov indul, gól, visszafújják szerencsére a játékvezetők.Balogh büntetőből, 2-1.Cindric előtt nyílik a szegedi fal, 1-1.újabb labdaszerzés, Sierra indít, Kallman ezt már bevágja, 1-0.Gorbok marad üresen, Sterbik kiüti. Nem kezdünk jól. gaber labdát szerez, Källman ziccerben, fölé.a Szeged kezdte a meccset. Balogh tör be, Sterbik véd, a kipattanó a miénk. Gaber ziccerben, fejbe lövi Sterbiket.elhangzott az EHF himnusza, kezdődhet a mérkőzés. A hazaiak kék, a vendégek kék mezben lesznek ma.kezdődik a bemutatás. Először a két játékvezető érkezik a pályára, akik ezúttal fehéroroszok. Jön a Vardar. Szokatlan, de egy volt veszprémi játékos Sterbik Árpád kapja a legnagyobb tapsot a szeged szurkolóktól. A hazai játékosok bemutatását már nagy ünneplés fogadja.ha esetleg valakinek kétségei lettek volna, telt ház előtt fogadjuk a Vardar Szkopjét.a MOL-PICK mai ellenfele még 100%-os az A csoportban. A Plockot idegenben 26-22-re, míg a Nantes-ot 27-ra, a Zagrebet 28-21-re győzték le hazai környezetben.a Vardar női csapata is magyar együttes ellen játszott tegnap. A Bajnokok Ligja első fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungariát győzték le hazai pályán 34-31-re nagyon simán.itt van a lelátón a Vardar sportigazgatója, az egykor világklasszis balszélső, Eduard Koksharov is, aki a szkopjeiek női csapatának másodedzője, valamint az orosz férfi válogatott újonnan kinevezett szövetségi kapitánya.a Vardar játékosait sem kerülik el a sérülések. Raúl González edző a horvát válogatott irányítóra, Igor Karacicra nem számíthat.fontos hiányzója van a Szegednek. Bánhidi Bence tüszős mandulagyulladás miatt hiányzik a keretből, helyére Zubai Szabolcs került be. Pedro ma sincs ott, Fekete Bálintot jelölte a 16 fős keretbe Juan Carlos Pastorüdvözöljük minden olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. Az idény eddigi legkeményebb meccse következik a BL-ben a MOL-PICK-nek, mivel a címvédő Vardar Szkopjét fogadja 17.30-tól.Korábban:„Gyerünk, kékek!" „Csak előre!" – olvasható egyre több MOL-PICK Szeged-szurkolótól a különböző közösségimédia- felületeken. A héten BL-lázban égnek a szimpatizánsok, ma az aktuális címvédő, a macedón Vardar Szkopje ellen csatáznak a kedvencek az újszegedi katlanban, a sportcsarnokban. A meccs 17.30-kor kez-dődik, a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.„Egy jó kapusteljesítmény döntő minden meccsen" – ezt sokszor halljuk. Egy biztos: az eddigi PICK–Vardar meccseken is döntőnek bizonyult.

A világbajnok spanyol kapus az év eleje óta remek formában véd. Amikor télen Marin Sego megsérült, jóformán egyedül maradt a BL-meccsekre. A 39 éves hálóőr nevét nincs olyan találkozó, hogy nem zengje az újszegedi sportcsarnok közönsége. Nantes-ban még csereként lépett pályára, Zágrábban és itthon a Kristianstad ellen kezdett, és parádézott. A 194 centiméter magas játékos a Moguer, a Barcelona, a Valladolid, a Ciudad Real és a Paris SG csapataiban védett, 123-szor szerepelt a hispán válogatottban. Ha tartja a jó formáját, ismét nyerő embere lehet a magyar csapatnak.

Nagy szükség lesz a szurkolókra. Fotó: Török János

Különös szeretet veszi körül Szegeden, pedig egy percet sem védett a PICK-ben. Minden évben felmerül a szegedi szurkolói kívánságlistán a neve, még most is, pedig novemberben már 38 éves lesz. Két méter magas, a világ egyik legjobb kapusa, képtelen helyzetekben is félelmetes bravúrokat tud bemutatni. Játszott az RK Jugovics, a Veszprém, a Ciudad Real, az Atlético Madrid és a Barcelona csapatában. Érdekesség, hogy Sierrával csak a válogatottban védett együtt, és mindketten 2014-ben igazoltak jelenlegi csapatukhoz.Ha kell, Marin Sego és a Szkopje szerb kapusa, Sztrahinja Milics is képes elkapni a fonalat. Utóbbi éppen a tavaszi meccsen kergette őrületbe a szegedi játékosokat és szurkolókat, fogott, mint a festék. Szerencsére Sego az elmúlt két meccsen a hajrában mutatta be, hogy lehet rá számítani.Most a kapusokra hegyeztük ki a mai csúcsrangadót, de természetesen a mezőnyjátékosokra is komoly szerep hárul. Mindkét edzőnél alap a jó védekezés, így kőkemény taktikai csatát láthatunk majd 60 perc alatt. A Szeged szeretné megtörni a négy meccse tartó BL-nyeretlenséget a Vardar ellen, ami komoly feladat, de a lelkes és félelmetes hangulatot teremtő szurkolókkal ez megvalósulhat.A pénztár ma 15 órakor nyit az újszegedi sportcsarnokban.A szurkolók szeretnék, ha mindenki időben elfoglalná a helyét, és már a melegítés alatt meccshangulat uralkodjon.

Gorbok: A pályán nincs barátság



Szergej Gorbok, a MOL- PICK Szeged orosz válogatott játékosa éppen a Vardar Szkopje együttesétől igazolt Magyarországra. Az átlövővel készítettünk miniinterjút.



– Meg tudja törni a 13 éve tartó Vardar-átkot a MOL- PICK?

– Meg tudja törni a 13 éve tartó Vardar-átkot a MOL- PICK?

– Mi minden meccsre úgy megyünk ki, hogy szeretnénk azt megnyerni. Így lesz ez szombaton is, amikor a BL-címvédő Szkopjét fogadjuk. Nagyon jó csapat érkezik hozzánk, nehéz ellenük játszani.

– Az, amit az edzéseken gyakorolunk, ha azt tökéletesen végrehajtjuk, akkor meg lehet a siker. Precízen és fegyelmezetten kell játszanunk, betartani az edzőnk utasításait, mert ha az jól működik, akkor az győzelemmel párosul.



– Mi a Vardar erőssége?

– Kapusposzton kiemelkedők, de minden poszton remek játékosok szerepelnek, így kijelenthető, hogy egy nagyon erős csapat lesz az ellenfelünk, akit nehéz legyőzni.



– Furcsa érzés még, hogy a volt csapata, a Vardar ellen kell játszania?

– Furcsa érzés még, hogy a volt csapata, a Vardar ellen kell játszania?

– Sok barátom van a Szkopjéban, de ezt a meccsen elfelejtem, nem jut az eszembe. Játszottam már többször ilyen helyzetben, teljesen félre tudom ezt tenni. Nekem most egy a célom: nyerjünk a MOL- PICK Szegeddel.

Bomba formában

Zsitnyikov és Buntic kemény harcra számíthat. Fotó: Karnok Csaba

A Bajnokok Ligája címvédője remekül kezdte a 2017–2018-as szezont. Az A csoportban három meccset játszott a macedón bajnok, és mind a háromszor nyert.Az egyedüli csapat, amely százszázalékos, minden találkozón két pontot szerzett, így az élen áll.A nyitófordulóban Lengyelországban lépett pályára a Vardar, és szerezte meg magabiztosan a győzelmet. Már a félidőben vezetett 13–9-re, és ezt a négygólos előnyét a meccs végégéig meg is tartotta. Borozan volt a legeredményesebb, öt gólt dobott a lengyeleknek.A Nantes éppen a MOL-PICK elleni győzelme után érkezett Szkopjéba. A Szeged elleni játékát nem tudta megismételni, 30 perc után 14–10 volt a Vardarnak. Csakúgy, mint az első meccsen, most is megtartotta 4 gólos előnyét, és nyert magabiztosan. A beállós Ferreira 6, az átlövő, Kristopans 5 gólt dobott.Nem volt kérdés a hazai győzelem. Az első 30 perc még szoros volt, 13–10-re vezettek a hazaiak, azonban most a második játékrészben rápakoltak egy lapáttal, és a végén az eddig legnagyobb különbségű győzelmet érték el. A spanyol Maqueada és Borozan négy-négy találatot jegyzett a meccsen.

Elkapták a fonalat

Európa legjobbjai lettek

Fotó: rkvardar

A MOL-PICK Szeged formájára sem lehet panasz, amióta Nantes-ban vereséget szenvedett. Pastor együttese azóta minden meccset megnyert, kétszer diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában, háromszor a bajnokságban. A Vác ellen megszerezte a csapata a 200. gólját, ez meccsenként 33,3-es átlagot jelent. A BL-ben három meccsen 90 gólt szerzett a PICK, ez 30-as átlag. Az biztos, hogy a 10. gól lesz az idei szezon 100. szegedi találata. Balogh Zsolt a legeredményesebb az idényben, eddig 15 gólt dobott. Bánhidi 11, Gorbok 10 találatnál jár.A macedón rekordbajnok Vardar Szkopje 2017-ben Kölnben érte el története legnagyobb sikerét.A BL-döntőben 24–23-ra nyertek a francia PSG ellen, és felértek a csúcsra.