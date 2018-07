Drámai belga továbbjutás - Belgium-Japán 3-2

Várható kezdőcsapatok:

Rosztov-na-Donu, Rosztov Aréna. Vezette:Diedhiou (szenegáli)Belgium: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco (Chadli, 65.) – Mertens (Fellaini, 65.), R. Lukaku, E. Hazard. Szövetségi kapitány: Roberto MartínezJapán: Kavasima – Sodzsi, Nagatomo, Szakai H., Josida – Sibaszaki (Jamagucsi, 81.), Haragucsi (Honda, 81.), Kagava, Inui, Haszebe – Oszako. Szövetségi kapitány: Nisino AkiraGól: Vertonghen (69.), Fellaini (74.), Chadli (95.) ill. Haragucsi (47.), Inui (52.)Sárga lap: Sibaszaki (40.)Nincs idő már semmire, a szenegáli lefújja a meccset: elképesztő meccs volt, az 52. percben 2-0-ra vezetett Japán, viszont Belgium fordítani tudott, és ott van a legjobb nyolc között!A japán szögletből indul a belga kontra, Meunier keresztpasszát Lukaku átlépi, érkezik Chadli, és az üres kapuba passzol, mintaszerű támadás végén fordít Belgium!Honda közel 30 méterről is kapura lőtte, de Curtois védi a lövését. Még egy szöglettel jöhet Japán.Négy perc a ráadás.Curtoistól is kell egy bravúr! Witsel csúsztat meg egy japán beadást a saját kapujára, de kisegíti őt a kapusa!Szinte futószalagon jönnek a belga helyzetek, most Vertonghen távoli lövését kell védenie Kavasimának.Kavasima két óriási bravúrja! Előbb Chadli, majd Lukaku fejesét is hárítja a japán kapus!Honda majdnem be is köszön! Egy szép, kis területen kijátszott akció után lőhet ballal, de közeli lövésébe beleérnek.Japán cserék: Jamagucsi és Honda áll be, Sibaszaki és Haragucsi ment le.Kompany fejel vissza egy szögletet, de erre nem volt érkező. A levegőben nem meglepően Belgium az úr, amennyire nem használták a beadásokat, most annyira veszélyesek ebből.Hazard szöglete még veszélytelen, de újra középre tudja adni, Fellainit pedig nem tudják megelőzni a japánok, 2-2! És még bőven van idő!Lendületbe jöttek a belgák, egy támadáson belül kétszer sem tudják lerántani Chadlit és de Bruyne-t, utóbbi lő, de beleblokkolnak.Egy szöglet után nem tud felszabadítani Japán, majd a felszabadítást Vertonghen stukkolná vissza, csakhogy ezzel meglep mindenkit, beleértve Kavasimát is, és behullik a labda a kapuba!Haragucsi majdnem duplázik! Itt is egy jobb oldali beadás, csak laposan, de a Curtoisról kipattanót Haragucsi majdnem bevágja! Kettős belga csere közben, Fellaini és Chadli be, Mertens és Carrasco le.Meunier beadását Lukaku tudja kapura fejelni, de mellémegy a csúsztatása. Ebben lehetne keresni valója Belgiumnak, hiszen fizikálisan jóval jobb adottságokkal bírnak a japánoknál, viszont eddig ezt a fegyvert alig használták.Fél óra van a rendes játékidőből, és egyelőre teljesen megfogta a belgákat a két bekapott gól. Roberto Martínez még kivár, nem változtat csapatán.Egészen elképesztő! Inui jó húsz méterről pokolian pontosan lő a bal alsóba, Curtois tehetetlen! Kétgólos japán előny!Kapufa! Hazard majdnem válaszol, nagy erővel lő , de a jobb oldali lécet találja telibe!Vertonghen óriási hibája is kellett hozzá, ugyanis elcsúszott a talpa alatt a labda, Haragucsi pedig kilép, és bár meglepődik a helyzeten, kilövi a jobb alsót, 0-1!Folytatódik a meccs, a szünetben egyik szövetségi kapitány sem cserélt.Meglepetésre nincs gól az első 45 perc után: a belgáktól többet várhattunk, Japán pedig eddig okosan focizik.Egy perc a ráadás az első félidő végén.Majdnem ott a japán gól! Oszako lapos lövését majdnem bevédi Curtois, már túljutott a kapus lábai között, de végül összeszedte!Sibaszakié a meccs első sárgája, aki Hazardot buktatja.A japán kapu előtt Mertens, majd a túloldalon Inui is veszélyes helyről lőhetett volna, de egyikük sem tudta úgy átvenni a labdát, hogy lőhettek volna belőle.Ez szép japán akció volt, Oszako sarokkal tette Nagatomo elé, akinek beadását Inui fejelte kapura, de pont középre tartott a labda, Curtois fogta.De Bruyne ívelte át az ötös és az alapvonal jobb oldali sarkára a labdát, ahol Kompany robbant be, Kavasima borzasztóan jön ki, de a véd nem tudja úgy elrúgni mellette, hogy az kapura is veszélyes legyen.Hazard egy távoli átlövéssel, ezt kiüti Kavasima. Kezd feljavulni Belgium, egyre többet van a labda a japán kapu előtt.Ez most veszélyes volt, egy megpattanó beadás után Lukakuhoz jut el a labda Josida mellett, viszont nem tudja átvenni, így nincs is lövés belőle.Carrasco tenné középre Lukaku váltását követően, viszont nem érkezett társ. Egyelőre pontatlan és kicsit lassú is Belgium, Japán letisztultabban futballozik.Lukaku birkózik középen, három japán sem tudja elvenni tőle a tizenhatoson belül, de háttal van a kapunak, majd valahogy ráfordul, kiharcol egy szögletet. A korner után a hosszún érkező Kompany lőne, de az oldalhálót találja el.Túl az első negyed órán, Belgium eddig elég halovány játékot mutat, Japán pedig jóval könnyedebben és agresszívabban futballozik.Japán abszolút nem a védekezésre rendezkedik be, kérdés, a belgáknak mennyire fog ez ízleni.Letámadnak a japánok, és Kagava rögtön lőhet is, de nem talál kaput.- A belgák kezdték a meccset.A két együttes világranglistán elfoglalt helyezését figyelembe véve az európai csapat továbbjutása magabiztos lehetne, ám a 3. helyen álló belgáknak eddig nem nagyon ment a 61. pozícióban lévő japánokkal szemben. A két válogatott ötször találkozott már egymással, és legutóbb ugyan tavaly novemberben - a vb-n öt kísérletből négy gólt szerző - Romelu Lukaku találatával 1-0-ra nyertek házigazdaként a belgák, azt megelőzően viszont háromszor kikaptak az ázsiai csapattól. Egyetlen vb-meccsükön pedig a 2002-es torna japán társrendezői 2-2-t értek el Belgiummal. Az egymás elleni eredményen kívül azonban minden más Japán továbbjutása ellen szól. Az ázsiai gárda vb-mérlege negatív európai riválissal szemben - két győzelem, három döntetlen, négy vereség -, és egyszer már az oroszországi tornán is kikaptak, méghozzá a már biztosan búcsúzó lengyelektől 1-0-ra. Európai riválissal szemben a legutóbbi hat alkalomból ötször gólképtelennek bizonyult Japán, amely négy ponttal és csak jobb fair play-pontjainak köszönhetően "élte túl" a csoportkört. A japán válogatott nyolcaddöntős múltja szerény, kétszer jutott a legjobb tizenhat közé, és ez mindkétszer a végállomást jelentette számára. Az 1986-ban negyedik helyezett belgák legutóbb vb-negyeddöntősök voltak - Argentínától kaptak ki 1-0-ra -, az oroszországi torna csoportköréből pedig három győzelemmel és 9-2-es gólkülönbséggel jutottak tovább. Ez a 32-es vb-mezőny legjobb teljesítménye volt a csoportkörben. Belgium immár 22 mérkőzés óta veretlen - 17 győzelem, 5 döntetlen -, búcsúja Japán ellen a torna második nagy meglepetése lenne a németek kiesését követően.Belgium: Curtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, de Bruyne, Fellaini, Dembele - Mertens, E. Hazard - Lukaku.Japán: Kavasima - Szakai Hirosi, Yoshida, Soji, Nagatomo - Haszebe, Sibaszaki - Haragucsi, Kagawa, Inui - Oszako.