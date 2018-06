Dőltek a belga rekordok a tunéziaiak elleni meccsen

A Szpartak Stadionban aratott 5-2-es moszkvai győzelem egyben a legnagyobb különbségű is az ország vb-történelmében a Salvador elleni, 1970-es 3-0-val és az oroszországi első fordulóban Panamával szemben elért 3-0-val együtt. Az Eden Hazard-ral együtt duplázó Romelu Lukaku öt találattal beérte a belga vb-gólszerzők listájának élén Marc Wilmotsot, aki a szakvezetője volt az előző, brazíliai világbajnokságon. A belga együttes sorozatban a hatodik csoportmeccsét nyerte meg és egymás után a 11. találkozón maradt veretlen az első körben. A Belgium-Tunézia összecsapás volt sorrendben a 27. az oroszországi vb-n, és még egyetlen egy sem ért véget gól nélküli döntetlennel, ami rekorddöntésnek számít. A korábbit az 1954-es vb tartotta, melyen mind a 26 mérkőzésen esett találat. Az új csúcs pedig már tovább is javult, mivel a szombati másik két mérkőzésen is született gól.