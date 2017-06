Döbbenet: Andorra legyőzte Magyarországot a végére is maradt az 1-0

, ráadásul Marc Rebes 26. percben fejelt találatával meg is nyerte a találkozót.Andorra ezt megelőzően 2004 októberében Macedónia legyőzésével szerzett három pontot tétmérkőzésen.Bernd Storck szövetségi kapitány csapata, amelyben Tóth Bence újoncként szerepelt, a kínos vereség ellenére megtartotta harmadik helyét a csoportban, de immár nyolc pont a hátránya pótselejtezőt érő második helyen álló Portugáliával szemben.A magyarok legközelebb augusztus 31-én Lettországot fogadják a kvalifikációs sorozatban.Korábban írtuk:Tóth Bence révén újonc játékos is helyet kapott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában, amely 20.45-től Andorra vendégeként játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést.A magyar szövetség Twitter-oldala szerint a másodosztályból elsőként feljutott Puskás Akadémia futballistája bal oldali védőként szerepel majd Bernd Storck szövetségi kapitány együttesében.A német szakvezető bizalmat szavazott Eppel Mártonnak, az élvonalban bajnok Budapest Honvéd gólkirály csatárának is, akinek négy nappal ezelőtti debütálása nem sikerült igazán jól, mivel az oroszoktól elszenvedett 3-0-s vereség alkalmával öngólt szerzett.