Dirk Kuyt bajnoki címmel vonul vissza

A 36 esztendős játékos pályafutása során megfordult az Utrechtben, a Liverpoolban és a Fenerbahcéban, a rotterdami alakulatban pedig két időszakot is eltöltött. Döntéséről edzője, Giovanni van Bronckhorst számolt be szerdán, azt követően, hogy a Feyenoord vasárnap 18 év után diadalmaskodott újra a holland bajnokságban.



A csatárként, szélsőként és támadó középpályásként is bevethető Kuyt a holland válogatottal 2010-ben világbajnoki ezüst-, négy évvel később pedig bronzérmet nyert. A nemzeti csapatban 104-szer szerepelt és 24 gólt szerzett.