Díjlovaglás - Nagy álma az olimpia

A győri lovast egyedüli magyarként már a díjlovasok fellegvárába, Aachenbe is meghívták egy versenyre.

Hanna Máriakálnokon kezdte a sportágat és három éve jár versenyekre. Jó körülmények közt készülhet az Ács József Lovas Klubban, vele Szalai Nikolett foglalkozik, aki hazai szinten egyedüli nőként zsinórban háromszor lett magyar bajnok. Hoffer Hanna hétvégén ismét magyar bajnok lett Macciato nevű ménjével, ennek kapcsán beszélgettünk a tehetséges lány edzőjével.„Azt mondják, nagyon tehetséges, nemzetközi szintű szövetségi kapitányok figyelmét is felhívta magára. Tavaly például egyedüli magyarként meghívták a díjlovasok fellegvárába, Aachenbe is egy versenyre" – fogalmazott a tréner.Az eredményes sportoló már az idősebbek közt is megállja a helyét: „Hétvégén nem a gyermek kategóriában indult, hanem a póniban, ahol hasonló feladatok vannak, mint a junior korosztályban a tizenhat évesek között. Ebben az eggyel magasabb kategóriában is sikerült megnyernie a bajnoki címet, ami már a negyedik összesítésben. A felnőtt kategória könnyű osztályában kétszeres, míg csapatban és póniban is egyszeres országos bajnoknak mondhatja magát. Emellett tavaly hatodik, idén nyolcadik lett az Európa-bajnokságon, ahol szintén felfigyeltek rá" – mondta a fiatal lány edzője.A fiatal lovas rengeteget készül a versenyekre, de emellett az iskolában is helyt kell állnia. „Szerencsére nincs ebből probléma. Heti négy-öt edzése van, de így is jó tanuló 4,5-es átlaggal. Most a szeptember végi fóti Világkupára készül. Jelenleg is korosztályos válogatott, s a lehető legmagasabb szinten szeretné űzni a sportágat. Nagy álma az olimpia" – zárta a beszélgetést Szalai Nikolett.Ugyanitt a gyermek korosztályban a győri Lőkös Lúcia – Pannon Royal Fatuna S nyergében – érte el a legjobb eredményt, edzője Cserpák Beatrix.Míg Szalai Nikolett a felnőttek között a legmagasabb pontot lovagolta, így ő is a dobogó legfelső fokára állhatott.