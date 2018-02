Díjaztuk a megye legjobb sportolóit - fotók az ünnepségről

A felnőtt nőknél a soproni Babos Tímea teniszező lett a legjobb, aki többek között a szingapúri WTA-világbajnokságban párosban elért első helyének köszönhette az elismerést.A sportoló – aki idén párosban már megnyerte az Australian Opent, az év első Grand Slam-tornáját – a hétvégén Tajvanon vett részt egy tornán, melyet egyesben meg is nyert. Távollétében édesapja, egyben egyik edzője, Babos Csaba vette át a díjat.„Teljes mértékben elégedettek lehetünk Timi teljesítményével, a világbajnoki cím nagy siker, akárcsak a nemrég szerzett Grand Slam-elsőség is. Hogy melyik az értékesebb, arra nehéz a válasz, egyrészt a vb-re az egész év eredményeit figyelembe véve a legjobb nyolc páros jut ki, Grand Slam viszont van négy is egy esztendőben. Itt viszont sokkal bővebb a mezőny, s sok olyan teniszező is indul, akik az egyest részesítik előnyben, de párosban sem rosszak. Szóval nehéz kérdés, igazán ezt Timinek kellene megválaszolni. Én mint edző és szülő azt mondom, a lényeg, hogy megvan mindkettő, s nekem mindegyik ugyanolyan értékes. Azért bízom benne, GS-elsőségből lesz még több is, jó lenne már idén gyarapítani a számot" – mondta Babos Csaba.Az utánpótlás fiúknál – akárcsak tavaly – idén is Sipőcz Richárd érdemelte ki az elismerést. A SZESE cselgáncsosa a győri EYOF-ot megnyerte súlycsoportjában, emellett egy EB-ezüstéremmel gazdagodott.„Nagyon nagy élmény volt az EYOF, hazai közönség előtt nyerni fantasztikus érzés volt. Nekem már az sokat jelentett, hogy a verseny arca voltam dzsúdóban, én vihettem a megnyitón a magyar zászlót, de azért erre még rátett az, hogy a dobogó tetején hallgathattam meg a Himnuszt" – mondta Sipőcz Richárd, aki az EB-n csak kis különbséggel kapott ki a döntőben, a vb viszont nem sikerült jól számára, az első körben összekerült a későbbi győztessel. Idén egy korosztállyal feljebb lép, ami, úgy érzi, nagy váltás, de bízik abban, hogy a juniorok között is jól teljesít. A közelmúltban vállsérüléssel bajlódott, de már közel van ahhoz, hogy újra százszázalékos legyen.A lányoknál a Győri AC cselgáncsosát, Kardos Tímeát választottuk a legjobbnak. Neki több Európa-kupa-siker mellett az EYOF-ezüst fénylett a legszebben a 2017-es évben.„Elég akaratos kislány voltam, ezért a szüleimnek javasolták, hogy valamilyen küzdősportot válasszanak nekem. Elvittek egy dzsúdóedzésre, s ott ragadtam. Egyből megtetszett, azóta is keményen dolgozom, s bízom benne, hogy még sok szép sikerben lesz részem" – mondta a Móra-iskola tanulója, aki egyébként esztergomi, kollégiumban lakik.„Az EYOF nekem is életem eddigi legjobb versenye volt. Tényleg sokat jelentett, hogy idehaza kellett küzdeni, s az egész hangulata leírhatatlan. Örülök, hogy átélhettem ezt az egészet" – tette hozzá a fiatal sportoló.A csapatoknál az Audi-ETO női kézilabdacsapata ismételni tudott. Az immár háromszoros BL-győztes csapatnak edzése volt – ma este a BL-ben lesz érdekelt Ambros Martín együttese –, ezért a díjat Szabó Tamás nemzetközi igazgató vette át.„Óriási dolog, hogy harmadszor is megnyertük a Bajnokok Ligáját. Rögös út vezetett odáig, hogy a klub gyakorlatilag ma már a sorozatnak rendre komoly győzelmi esélyekkel vág neki. Idén is az a cél, hogy ezt a serleget ne engedjük, hogy másik csapat játékosa emelje magasba Budapesten. Ezért sem tudott most eljönni az edzőnk vagy egy játékosunk, mert éppen edzenek a hétfői BL-meccsre" – mondta Szabó Tamás, aki kitért arra is, hogy idehaza természetesen a bajnoki cím megvédése és a Magyar Kupa-elsőség visszahódítása is tervben van, de hozzátette: itt sincs könnyű dolguk a megerősödő FTC-vel szemben.„Ez egyébként nekünk is jó, egy erős csapat legyőzésével elnyerni egy címet még értékesebbé teszi az adott sikert" – fogalmazott.