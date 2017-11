Diáksport - Versenyeztek és szurkoltak Győrben

A versenyen a fogadó intézmény mellett részt vettek a győri Radó-iskola, a győri Fogyatékossággal Élők Átmeneti és Napközi Otthona, valamint a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Fogyatékosok Napközi Otthona képviselői.



A tízfős csapatok és felkészítőik aranyérmet és egységes sportmezt kaptak. A folytatás hagyományosan Csornán lesz majd tavasszal.



Csornai első hely



A győri Barátság Sportpark látta vendégül az őszi megyei labdarúgó diákolimpia sportolóit. Az atlétikához hasonlóan négy intézmény sportolói mérték össze tudásukat.

A végeredmény: 1. Arany János EGYMI (Csorna), 2. Éltes Mátyás Általános Iskola (Mosonmagyaróvár), 3. Radó Tibor Általános Iskola (Győr), 4. Kozmutza Flóra Általános Iskola (Sopron).

Eredmények: Radó–Éltes 1–5, Kozmutza–Arany 0–2, Radó–Kozmutza 4–0, Arany–Éltes 6–1, Radó–Arany 0–6, Kozmutza–Éltes 0–6.

Az érmek és a póló mellett az ETO FC Győr NB II-es labdarúgócsapatának felajánlását vehette át minden csapat. Egy felnőtt bajnoki mérkőzést tekinthetnek meg a gyerekek és kísérőik. A tiszteletjegyeket a klub két játékosa, Zamostny Balázs és Kovács Krisztián adta át.



Kosármeccsen is jártak



A megyei atlétika-diákolimpiának a győri Olimpiai Sportpark adott otthont. A III–IV. korcsoportos versenyeken négy nagy intézmény képviseltette magát.



A verseny végeztével minden sportoló és kísérő névre szóló emléklappal gazdagodott, valamint a versenyszámok 1–3. helyezettje érmet kapott.



Itt Fűzy András, a CMB Cargo-UNI Győr női kosárlabdacsapatának társadalmi elnöke adott át ajándékot a legnagyobb létszámban részt vevő intézmény, a Radó-iskola számára: meghívást az egyik Európa-kupa-mérkőzésre.



A gyerekek a közelmúltban aztán éltek is a lehetőséggel, s a helyszínen szurkolhattak a női kosárlabdacsapatnak a belga Namur ellen. Bár a végeredmény 82–72 lett a vendégeknek, az élmény így is kárpótolta a gyerekeket.