Debütáló számmal zárnak a magyarok, először játszhat férfi hokidöntőt ˝kis csapat˝ - 15. nap élőben

Február 24. Szombat





Bob

férfi négyes 1. futam 1.30, 2. futam 3.07



Hódeszka

férfi big air döntő 2.00, 2.30, 3.00

női párhuzamos óriás-műlesiklás 1.00

kisdöntő 6.28

nagydöntő 6.30

férfi párhuzamos óriás-műlesiklás 1.27,

kisdöntő 6.34, nagydöntő 6.37



Alpesi sí

csapatverseny 3.00

nyolcaddöntő: Svájc-MAGYARORSZÁG 3.39,

kisdöntő 4.28

nagydöntő 4.34



Sífutás

férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km 6.00



Gyorskorcsolya

női tömegrajtos verseny - elődöntő 12.00, döntő 13.30

férfi tömegrajtos verseny - elődöntő 12.45, döntő 14.00



Curling

férfi döntő: Svédország-Egyesült Államok 7.35

női bronzmérkőzés: Nagy-Britannia - Japán 12.05



Jégkorong

férfiak, bronzmérkőzés: Csehország-Kanada 13.10

Először játszhat férfi hokidöntőt ˝kis csapat˝



Először fordul elő az olimpiák történetében, hogy egy nem a hagyományos hokinemzetek közé sorolt ország férfi válogatottja döntőbe jutott, miután a németek a phjongcshangi játékok pénteki elődöntőjében 4-3-ra verték Kanadát. A mostani a 24. olimpia, amelyen szerepel a férfi jégkorong a programban. Jelenleg hat "nagy" nemzetet tartanak nyilván: Kanadát, Oroszországot (régebben Szovjetuniót, illetve FÁK-at), Finnországot, Svédországot, Csehországot (illetve Csehszlovákiát) és az Egyesült Államokat. A két világháború között Nagy-Britannia is az elithez tartozott a sok honosított kanadai játékosa miatt. Olimpiákon eddig csak a hat hagyományos hokinemzet és 1936-ban a brit válogatott tudott aranyérmet szerezni, sőt, döntőbe is kizárólag ezek az együttesek jutottak. A többi válogatott közül csak Svájc és Németország tudott dobogóra állni, annak is csak a legalsó fokára: a svájciak 1928-ban és 1948-ban, a németek pedig 1932-ben és NSZK néven 1976-ban. Phjongcshangban a németek az orosz csapattal döntőznek vasárnap, míg az utóbbi két olimpián aranyérmes kanadaiak a csehekkel mérkőznek szombaton a harmadik helyért.

Szombaton szerepel utoljára magyar induló a phjongcshangi téli olimpián: a Hozmann Szonja, Maróty Mariann, Kékesi Márton, Samsal Dalibor összeállítású négyes az alpesi sízők debütáló számában, a csapatversenyben áll rajthoz. A magyarok a tavalyi világbajnokságon negyedik svájciakkal kerültek párba a nyolcaddöntőben. A továbbjutás úgy dől el, hogy a csapatok mind a négy tagja párhuzamos műlesiklásban versenyez egy riválissal, amennyiben 2-2 lesz az állás, akkor az időkülönbség dönt. A csapatversenyben már sok nagy hiányzó lesz, például nem indul az osztrák Marcel Hirscher sem, így nehéz megjósolni ki számít igazán esélyesnek.További három, Phjongcshangban programba került számot rendeznek szombaton: a gyorskorcsolyázók tömegrajtos versenye mindkét nemnél és a hódeszkások férfi big air száma is ezen a napon lesz. A nap csúcseseményének egy klasszikusnak számító sífutó szám, a férfi 50 kilométer ígérkezik, ezúttal klasszikus stílusban. Nagy kérdés, hogy a riválisok ezúttal is meg tudják-e tréfálni a norvégokat, mint a tavalyi vb-n, amikor egyetlen sífutó sem került dobogóra a skandináv országból. Curlingben svéd-amerikai döntőt rendeznek. Szombaton nyolc számban avatnak bajnokot.