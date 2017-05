Debreceni grundfocicsapat képviseli hazánkat a brazil világdöntőn

A magyar bajnok végül a debreceni Football Rangers elnevezésű összeállítás lett: a fiúk július 7-8-án utazhatnak a brazil futballista hazájába, ahol félszáz amatőr grundfocicsapattal szállnak versenybe a végső győzelemért. Az a nemzeti válogatott, amelyik Brazíliában győz, egy VIP utazást nyer Barcelonába, ahol előkelő helyről nézhetnek meg egy FC Barcelona meccset és egy napot magával Neymarral tölthetnek.



Verőfényes napsütésben csaptak össze a focicsapatok szombat délelőtt a BME Sporttelepen, a Neymar Jr’s Five országos döntőjén, ahol nem kevesebb volt a tét, mint a brazíliai világdöntőre való kijutás. A barátságos hangulatú összecsapáson végül a debreceni Football Rangers csapat győzedelmeskedett, így Halász Csongor, Lélek Levente, Moisi Danut Raul, Nagy Máté Balázs, Rózsa Tamás Norbert, Tóth Kristian és Tamás Róbert utazhat július elején Praia Grande-ba, ahol 53 ország legjobb amatőr grundfocicsapatával mérhetik össze erejüket.



A szombati döntőn a grundfoci szabályainak megfelelően aranygól döntött, ugyanis 10 perc alatt egyik fél sem talált be a kapuba, így időkorlát nélküli, egy-egy elleni meccsen szállt szembe egymással két futballista. Végül Rózsa Tamás Norbert bravúros góljának köszönhetően Debrecen győzött.



- Még mindig lázban vagyok, el sem hiszem, hogy mi mehetünk Brazíliába. Ráadásul én gyakorlatilag egy legénybúcsúról jövök, úgyhogy ma tovább folytatjuk az ünneplést – kezdte Rózsa Tamás Norbert. - Ez egyébként az állandó kispályás focicsapatunk, mind barátok vagyunk, lassan 10 éve együtt versenyzünk évi kb. 4-5 focitornán. Eddig egyértelműen ez a legnagyobb siker, úgyhogy azt tervezzük, hogy Brazília után szögre is akasztjuk a cipőnket, hiszen a csúcson szeretnénk abbahagyni. Természetesen mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy Magyarországot méltóképpen képviseljük a világbajnokságon - folytatta a debreceni csapat gólszerzője.



A csoportmérkőzésekről, ahol minden városból egy-egy csapat focizott egymással, négy debreceni és négy pécsi összeállítás jutott tovább a negyeddöntőbe, a szegediek és a budapestiek az első körben kiestek. A bronzmeccsen a debreceni Menjünk és a pécsi NOJO nevű csapatok mérkőztek meg egymással, végül a debreceniek nyertek. Második helyen a Ke-Ki nevű csapat végzett, akik hősiesen küzdöttek az utolsó percig.



Végeredmény:



Football Rangers (Debrecen)

Ke-Ki (Pécsett kvalifikált budapesti csapat)

Menjünk (Debrecen)



A Football Rangers, vagyis a Neymar Jr’s Five magyar nemzeti csapatának összeállítása:



Halász Csongor



Lélek Levente



Moisi Danut Raul



Nagy Máté Balázs



Rózsa Tamás Norbert



Tóth Kristian



Tamás Róbert