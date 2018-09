Davis Kupa - Fantasztikus fordítás párosban, 2-1-re vezetnek a magyarok

A pénteki nyárias meleg után a második napi küzdelmek erős szélben kezdődtek meg a Lurdy Ház parkolójában kialakított stadionban. A túloldalon Jaroslav Navrátil szövetségi kapitány a párosra nevezett Adam Pavlaseket lecserélte Rosolra, aki egy napja könnyedén verte a maga egyes meccsén Valkusz Mátét. Borsos és Nagy is első páros meccsére készült a DK-ban, míg a cseh duó mindkét tagja ott van vagy volt a páros világranglista top 50-jében, így előzetesen egyértelműen ők számítottak favoritnak. Az első szett igazolta a papírformát, a nagyszerűen hálózó ellenfél már a második játékban brékelt, majd előnyét magabiztosan tartva hozta a nyitójátszmát. A másodikban szintén egy brék döntött 2:2-nél, és Rosolék 1 óra 11 perc elteltével már csak egy szettre voltak a győzelemtől. Ekkor azonban fordult a kocka, ugyanis a félórás harmadik felvonásban a párosspecialista Jebavy kétszer is elvesztette az adogatását, így Nagyék bátor játékkal, könnyedén szépítettek. A negyedik játszma elején mindkét duó bréklabdákat hárított, mígnem 2:2-nél a magyarok kerültek lépéselőnybe Rosol "jóvoltából", és Nagy remek adogatásaival 4:2 lett az állás. A 26 éves budapesti teniszező a következő gémben valósággal az őrületbe kergette a cseheket a röptéivel, majd 5:2-nél a siófoki Borsos kiszerválta a szettet, így 2 óra 26 perc után jöhetett az ötödik játszma. Az ideiglenes stadionban ekkorra bekapcsolták a reflektorokat a sötétedés miatt, a nézőtéren előkerültek a kabátok. Nagy adogatásánál, 2:3-nál négy bréklabdát hárítottak a magyarok, aztán rögtön elvették Jebavy szerváját, és örömükben mellkasukkal egymásnak ugrottak. Borsos továbbra sem vesztette el az adogatását (5:3), majd a csehek 5:4-nél ápolási szünetet kértek, de nem sikerült zavarba hozni Nagyot, aki magabiztosan kiszerválta a meccset. A találkozó 3 óra 16 percig tartott. "Büszke vagyok, hogy Magyarországért játszhatok, és arra is, hogy Gábor barátommal ekkora győzelmet arattunk. A szurkolók nélkül nem sikerült volna, egy pillanatra sem adtuk fel a meccset" - örvendezett Nagy Péter, míg Borsos Gábor hozzátette, végig bíztak egymásban, a közönség sok energiát adott nekik, és kulcsfontosságú volt, hogy összeszokott párost alkotnak. A vasárnapi zárónapon 13 órától Valkusz Máté száll szembe Jiri Veselyvel, majd Piros Zsombor következik Lukas Rosollal. Eredmény: Davis Kupa, osztályozó: Magyarország-Csehország 2-1 - állás a második nap után ----------------------------------------------------- Nagy Péter, Borsos Gábor-Lukas Rosol, Roman Jebavy 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:4 pénteken játszották: Piros Zsombor-Jirí Vesely 3:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7-3), 7:5 Valkusz Máté-Lukas Rosol 1:6, 2:6, 4:6 vasárnap: Valkusz Máté-Jirí Vesely 13.00 Piros Zsombor-Lukas Rosol