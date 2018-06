David Trezeguet: a franciák akár a vb végéig is eljuthatnak

A világ- és Európa-bajnok futballista, akivel a nemzetközi szövetség (FIFA) egyik partnerének szervezésében találkozhattak péntek este a szurkolók a moszkvai Futballmúzeumban, úgy véli: Didier Deschamps együttese nagyon masszív, amely tisztában van a képességeivel és támadásban is jó.



"Úgy gondolom, hogy ez egy olyan csapat, amely rendelkezik a szükséges minőséggel, nagy kedvvel játszik, és akár a (torna) végéig is eljuthat" - nyilatkozott a közmédiának. Hozzátette, hogy a vb-győzelemre korábban esélyesnek tartott további nagycsapatok egyelőre adósak az igazán jó játékkal - a németnek, a spanyolnak és a brazilnak is nehézségei vannak -, és a bár a francia együttesi is játszhatna jobban is, eddig ez a válogatott mutatott a legtöbbet. A 40 éves Trezeguet, aki 1998-ban otthon nyert vb-t, majd két év múlva tagja volt az Eb-győztes csapatnak is, amely az ő aranygóljával verte az olaszokat a döntőben, csütörtökig a francia válogatott legfiatalabb gólszerzője volt. A Peru ellen győzelmet érő gólt szerző Kylian Mbappé azonban megelőzte őt. Előbbi 20 év és 246 nappal tartotta a rekordot, utóbbi 19 évesen és 183 naposan talált a kapuba.



"Ott voltam a mérkőzésen, gratuláltam neki. Szép teljesítmény, hogy 19 éves gólt lőtt. Ő olyan játékos, aki nem gondolkodja túl magát, egyszerűen csak futballozik" - mondta Trezeguet, kiemelve, hogy Mbappé találata győzelmet ért. Hozzátette: a fiatal támadó büszke futballista, tisztában van a képességeivel, de azzal is, hogy van még hova fejlődnie. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy olyan kvalitásokról tesz tanúbizonyságot, amelyek alapján már most is nagyon jó futballista és a későbbiekben is az lesz. Trezeguet a vb-hangulatot illetően elmondta, érződik, hogy a közönség elégedett, a szurkolók elégedettek, már csak azért is, mert az oroszok nagyon jól kezdtek. "Ennélfogva ez egy ünnep, és jól van ez így, jót tesz a labdarúgásnak" - vélekedett.