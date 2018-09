Darts - Sporttörténelmi EB két győrivel

Rucska József és Ihász Veronika, a Győri LK dobói

A sporttörténelmi kontinensviadalon – hiszen Magyarország először rendez felnőtt-dartsvilágversenyt – a hazai szakvezetés a válogatottaktól a mezőny első felébe jutást várja és bizakodik az éremszerzésben is.A MOM Sportközpontban szombatig tartandó megmérettetésre a WDF (World Darts Federation) világszövetség 39 európai tagországa közül 38 nevezett: ilyen nagy mezőnyre még nem volt példa az EB-k történetében.Csapatban 38 férfi- és 34 női válogatott mérkőzik meg egymással, emellett egyéniben és párosban avatnak Európa-bajnokot. Hazánkat négy-négy játékos – ketten közülük, Rucska József és Ihász Veronika a Győri LK dobói – képviseli mindkét nem küzdelmeiben. A férfiaknál Petrács Gábor, Rucska József, Székely Pál és Takács Gábor, míg a nőknél Csombok Krisztina, Erdei Nóra, Ihász Veronika és Ölei Annamária áll tábla elé.Kövesdi Andrea szövetségi kapitány szerint elsősorban egyéniben van esély sikerekre:

Csapatban szép eredménynek számítana egy-egy pozíció a középmezőnyből, egyéniben azonban bármi megtörténhet. Ne feledjük el, hogy Ihász Veronika személyében van egy világranglista hetedik helyezett kiválóságunk."

A többszörös hazai bajnok Ihász Veronika dobogós helyezésben bízik.



Szeretnék az első háromban végezni, ez egy hazai rendezésű versenyen nagyon boldoggá tenne. Nyilván van bennem még egy kis drukk, de ez elmúlik majd az első pár dobás után. Csapatban csoportunkban a csehek a legnagyobb riválisaink, de remélem, a tizenhat közé jutunk"

– fogalmazott a győriek klasszisa, aki egyéniben az ukrán Chumak Gannával, párosban Ölei Annamária oldalán egy finn duó ellen kezdi meg szereplését az EB-n.A magyarok jó szereplését nehezíti, hogy a WDF világszervezet legjobbjai közül sokan jönnek el a magyar fővárosba.A férfiaknál itt lesz a világranglistán második angol Scott Mitchell, de a holland Willem Mandingers és Wesley Harms is az elit tagja, az orosz Borisz Kolcov és Alekszandr Oreskin pedig vb-címvédők párosban. A hölgyeknél az indulók között van a világranglistát vezető, korábbi világ- és Európa-bajnok angol Deta Hedman, a rangsorban harmadik holland Sharon Prins és a negyedik angol Fallon Sherrock.Az EB-n a papírforma alapján angol és holland fölény várható – mondta Bereczki Béla, a Magyar Darts Szövetség szakmai igazgatója, aki arról is beszélt, hogy a televíziókban hétről hétre látható profi sztárok szinte mindegyike a WDF-versenyrendszerből került ki.A világszövetség szigorú szabályai miatt a MOM Sportcsarnokban a szerdától péntekig tartó selejtezők és elődöntők ideje alatt az érdeklődők a versenyterem mellett felállított „Fan Zone" területén követhetik élőben az éppen zajló mérkőzéseket. Szombaton, a döntők idejére azonban már a jegyüket megváltó nézők előtt is megnyílik az EB versenyterme.A magyarok közül a férfiválogatott került nehezebb csoportba. Rucskáék a finnekkel, a csehekkel, a gibraltáriakkal, valamint a Man-sziget válogatottjával lesznek egy csoportban. A szövetségi kapitány szerint elszánt a csapat, de a finnek és a csehek is nehéz ellenfélnek ígérkeznek.A nők a spanyolokkal, a románokkal, a görögökkel és a csehekkel kerültek össze.

Összességében szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a sorsolásnál megúsztuk a skótokkal, a hollandokkal vagy az angolokkal való találkozót"

– tette hozzá Kövesdi Andrea.A csoportokból az első két helyezett jut tovább a legjobb tizenhat közé.Rucska József egyéniben az ír John O’Shea ellen kezd, míg párosban Székely Pállal elsőként egy észt duóval mérik össze erejüket.