Darts - Jól szerepeltek, ám az éremszerzés elmaradt

Eredmények



Férficsapat: 1. Svédország (Edwin Torbjörnsson, Daniel Larsson, Andreas Harrysson, Oskar Lukasiak), ...5. Magyarország. Női csapat: 1. Anglia (Deta Hedman, Lorraine Winstanley, Maria O’Brien, Fallon Sherrock), ...17. Magyarország. Férfi egyéni: 1. Martin Heneghan (ír), ...33. Petrács és Székely, ...65. Takács, ...129. Rucska. Női egyéni: 1. Fiona Gaylor (svájci), ...17. Ihász, ...33. Csombok, ...65. Erdei és Ölei. Férfi páros: 1. Scott Mitchell, Daniel Day (angol), ...9. Takács, Petrács, ...17. Székely, Rucska. Női páros: 1. Deta Hedman, Maria O’Brien (angol), ...9. Erdei, Csombok, ...33. Ihász, Ölei.

Magyarországon először tartottak felnőtt EB-t ebben a sportágban. Hazánk legjobb dartsosai pedig még sosem szerepeltek ennyire jól ilyen eseményen.Összesen 38 ország 288 versenyzője nevezett, ilyen népes mezőny még soha nem gyűlt össze korábban kontinensviadalon. Ezért is számít jó eredménynek, hogy a férfiak a 12., a nők a 17. helyen végeztek a pontversenyben. Olyan pedig még sosem fordult elő, hogy válogatott csapatunk az éremért játsszon, s bár ez ezúttal sem jött össze, az ötödik hely nagyon komoly eredmény. A mieink olyan hagyományosan nagy dartsnemzeteket előztek meg, mint Skócia vagy éppen Németország.A férfiválogatott – Takács Gábor, Petrács Gábor, Székely Pál és a győri színeket is képviselő Rucska József – a csoportban a csehektől és azoktól a finnektől kapott ki, akik végül harmadikak lettek. A magyar csapat a legjobb 16-ban a németeket legyőzve jutott a negyeddöntőbe, ahol a svédeket már nem sikerült megállítani, így az 5. hely lett a vége. A női válogatott – Csombok Tina, Erdei Nóra, Ölei Annamária és a szintén győri Ihász Veronika – nem jött jól ki a szintén ötcsapatos csoport középmezőnyében kialakult körbeverésből, csak a románokat tudták megelőzni – noha a görögöket is megverték. Maradt a csoport negyedik helye két győzelemmel és két vereséggel, nem sikerült a 16 közé jutás.Párosban is kiválóan szerepeltek a mieink, hiszen mindkét nemben egy-egy kilencedik hely lett a magyaroké. A nőknél az Erdei, Csombok kettős litván, majd bolgár párost vert, végül a későbbi bronzérmes németektől kapott ki. Ihász Veronika és Ölei Annamária viszont már az első meccsén kikapott a 64 között.A férfiaknál a Petrács, Takács kettős menetelt. Ők osztrák, majd egy ukrán kettőst ütöttek ki, csak a végső győztes, 2015-ös BDO-világbajnok Scott Mitchell, Daniel Day kettőstől kaptak ki. Két győzelmet aratott Rucska József és Székely Pál kettőse, de mivel nekik már a 128-as tábla első fordulójában be kellett kapcsolódni a küzdelmekbe, ők a legjobb 32-ig jutottak.Egyéniben a legjobb magyar játékos, a WDF női rangsorában hetedik Ihász Veronika úgy fogalmazott: éremért érkezett. Ő végzett a legjobb helyen, hiszen a legjobb 32-ig jutott és egy hollandtól kapott ki a végén, Csomboknak jött össze még egy siker. A férfiaknál a négy játékos közül Petrács és Székely ért el egy-egy győzelmet. Rucska Józsefet pedig nem csupán az ír John O’Shea, hanem a gyomorrontás is le-győzte.