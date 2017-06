Darts - Győriek újra Európa tetején

Kétszeres Európa-bajnokok: Ihász Veronika és Horváth Klaudia.

A győri kettős az előző kontinensbajnokságon is győzött, így újabb sikerével sporttörténelmi tettet hajtott végre, az EB-k történetében ugyanis női párosban ez az első címvédés.A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szerdai tájékoztatása szerint a magyar duó a verseny elején vigaszágra került, de onnantól nem hibázott, s a fináléban a spanyolok ellen győzött 3–0, 3–2-re.Az EDU soft darts Európa-bajnokságot Caorléban rendezték. A sportág Magyarországon is egyre népszerűbb, amit többek között az is jelez, hogy jövőre Budapest ad otthont a steel EB-nek.

A két Európa-bajnokot tegnap a helyszínen értük el, épp a csapatverseny szünetében tudtunk velük beszélni.„Fantasztikus érzés ismétEurópa legjobbjának lenni, nagyon boldogok vagyunk – kezdte Ihász Veronika. – Mindketten nagyon sokat dolgoztunk a munkahelyünkön az EB előtt, így keveset tudtunk külön készülni az olaszországi versenyre. Természetesen úgy utaztunk el, hogy megvédjük a címünket, ami szerencsére sikerült is" – tette hozzá a kiváló győri dobó, aki azt is elárulta, hogy nem a finálé volt legnehezebb mérkőzésük:„A nap elején kikaptunk a német párostól, így a vigaszágon kellett visszakapaszkodnunk. Sikerült, s az elődöntőben egy rendkívül nehéz meccsen jutottunk túl a horvátokon."Persze a döntő sem volt könnyű, a kétjátszmás mérkőzés másfél óráig tartott.„Nagyon meg kellett küzdenünk ezért a sikerért, tizenöt meccset játszottunk, de megérdemelten győztünk a végén. Felülmúlhatatlan érzés, főleg, hogy rajtunk kívül még senki nem tudta megvédeni a címét" – tette hozzá a magyar páros másik tagja, Horváth Klaudia.