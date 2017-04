Dárdai szerint kidobott pénz így a focira költött támogatás

hiába építenek pályákat, fizetik meg a velük foglalkozó edzőt és öltöztetik őket szép szerelésbe. A szakmai alapok később is hiányozni fognak a sprintek, az első labdaérintések dinamikájában, a letámadás vagy a területvédekezés automatizmusában.

adott interjút a Hertha vezetőedzője. Dárdai Pál szerint "Magyarországon most már sokat költenek infrastruktúrára és az utánpótlásra, ám amíg a klubok nem lépnek partnerségre az iskolákkal, kidobott pénz az egész." A szakember úgy gondolja, a gyereknekDzsudzsák Balázs is szóba kerül a beszélgetésben, akiről a Hertha edzője elmondta, ha a Dinamo Moszkva után nem a török csapatot választja, akkor mehetett volna Berlinbe. "Ha akkor ide jön, úgy jár, mint Salomon Kalou: rendesen leedzem, és formába lendül. Jót tett volna neki, de limitáltak a lehetőségeink" - tette hozzá.Dárdai Pál szívesen dolgozik és él Berlinben. Meg sem hallgatja más csapatok ajánlatait. "Kétezer-ötszáz méterre lakom a stadiontól egy villanegyedben, csak a telekre tíz-tizenkét évet vártam, olyan házban élek, amilyet mindig is szerettem volna. Ide köt minden, a foci, az otthon, a család, hazamegyek melegítőben, bezárom az ajtót, nem vágyom másra."