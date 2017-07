Dárdai Pál csapata szerződtette Jürgen Klinsmann fiát

A volt válogatott csatár, majd szövetségi kapitány, Jürgen Klinsmann német-amerikai kettős állampolgárságú fia legutóbb a Berkeley Egyetem csapatában szerepelt, és többször pályára lépett az Egyesült Államok utánpótlás-válogatottjaiban is.



"Nyugalmat és bizalmat sugároz. Remek jobb lába van, illetve technikailag és atlétikusan is megfelelő szinten áll" - nyilatkozta a berlini klub honlapján a magyar kapusedző, Petry Zsolt.



Michael Preetz sportigazgató kifejtette, Jonathan Klinsmann a képességeivel, az egyéniségével és az ambícióival is meggyőzte a klub vezetőit, akik remélik, hogy csapatuknál lépésről lépésre fejlődni fog.