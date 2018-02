Dahlmeier-dupla és Fourcade címvédés biatlonban, Wüst történelmi sikere gyorskorcsolyában - 3. nap - ÉLŐ

A hétfői program



Curling: vegyespáros elődöntő

Kanada-Norvégia 8-4

Svájc-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 7-5



Hódeszka

női slopestyle döntő 2.00 - 1. Jamie Anderson (Egyesült Államok), 2. Laurie Blouin (Kanada), 3. Enni Rukajärvi (Finnország)

női félcső selejtező 5.30



Műkorcsolya

csapat - férfi, jégtánc és női kűr 2.00 - 1. Kanada, 2. OAR, 3. Egyesült Államok



Alpesi sí

női óriás-műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.15 és 5.45 - ELHALASZTVA!



Jégkorong: nők

B csoport: Svájc-Japán 3-1,

Svédország-Korea 8-0



Biatlon

női 10 km üldözéses verseny 1. Laura Dahlmeier (Németország), 2. Anastasiya Kuzmina (Szlovákia), 3. Anais Bescond (Franciaország)

férfi 12,5 km üldözéses verseny 1. Martin Fourcade (Franciaország), 2. Sebastian Samuelsson (Svédország), 3. Benedikt Doll (Németország)



Síakrobatika

férfi mogul döntő 1. Mikael Kingsbury (Kanada), 2. Matt Graham (Ausztrália), 3. Hara Dajcsi (Japán)



Szánkó

női egyes 1. és 2. futam 11.50



Gyorskorcsolya

női 1500 m Ireen Wüst (Hollandia), 2. Takagi Miho (Japán), 3. Marrit Leenstra (Hollandia)



Síugrás

női normálsánc egyéni döntő 1. Maren Lundby (Norvégia), 2. Katharina Althaus (Németország), 3. Takanasi Szara (Japán)



16.13 - Norvég aranyérem női síugrásban

Maren Lundby

Katharina Althaus

Takanasi Szara

15.33 - Svédország nyolc góllal verte Koreát



15.10 - Wüst ötödik aranya, történelmi tizedik érme gyorskorcsolyában

Ireen Wüst

Takagi Miho

Marrit Leenstra

14.49 - Sorozatban harmadszor kanadai győztes férfi mogulban

Mikael Kingsbury

Matt Graham

Hara Dajcsi

14.04 - Svájc lesz Kanada ellenfele a curling  vegyespáros döntőjében

13.35 - Martin Fourcade megvédte címét férfi 12,5 kilométeres üldözéses versenyben

Martin Fourcade

Sebastian Samuelssonnak

Benedikt Doll

12.00 - A sprint után az üldözéses versenyt is Dahlmeier nyerte női biatlonban

Laura Dahlmeier

Anastasiya Kuzmina

Anais Bescond

11.06 - Újabb svájci győzelem női jégkorongban

06.05 - Címvédés a női hódeszkások slopestyle-fináléjában

Jamie Anderson

Laurie Blouin

Enni Rukajärvi

05.49 - A jégtáncot is az aranyérmes kanadaiak nyerték a csapatban

Tessa Virtue, Scott Moir



05.11 - Behozhatatlan a kanadaiak előnye a műkorcsolyázók csapatban

03.09 - Kanada jutott elsőként a curling vegyespáros döntőjébe

2.50 - Csúszik a hódeszkások slopestyle-fináléja

2.44 - Elhalasztották a női óriás-műlesiklást is

Korábban

Mikaela Shiffrin

Hozmann Szonja és Maróty Mariann

Laura Dahlmeier

Martin Fourcade

Johannes Thingnes Bö

Maren Lundby

Ireen Wüst

Claudia Pechsteint

A norvégnyerte a női síugrók egyetlen számát, a normálsáncot a phjongcshangi téli olimpián. A 23 éves sportoló hétfőn remek második, 110 méteres ugrásának köszönhetően diadalmaskodott. A második helyen a német, a harmadikon pedig a japánvégzett.olimpiai bajnok: Maren Lundby (Norvégia) 264,6 pont (105,5 méter/110 méter)2. Katharina Althaus (Németország) 252,6 (106,5/106)3. Takanasi Szara (Japán) 243,8 (103,5/103,5)Svédország nyolc góllal nyert a közös koreai csapat ellen a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornáján. A B csoport második fordulóját követően eldőlt, hogy Svájc és Svédország jut tovább, és játszhat majd az elődöntőért az erősebb A csoport harmadik, valamint negyedik helyezettjével. Ebben a négyesben az Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) csapata mellett a címvédő Kanada, az Egyesült Államok és Finnország válogatottja szerepel. A B csoport harmadik fordulójában a két veretlen, valamint a két nyeretlen együttes találkozik egymással szerdán.jégkorong, nők, B csoport, 2. forduló: Svédország-Korea 8-0 (4-0, 1-0, 3-0) korábban: Svájc-Japán 3-1 (0-0, 2-0, 1-1) Az állás: 1. (és továbbjutott) Svájc 6 pont (11-1), 2. (és továbbjutott) Svédország 6 (10-1), 3. Japán 0 (2-5), 4. Korea 0 (0-16)Pályafutása ötödik olimpiai aranyérmét nyerteholland gyorskorcsolyázó: a 31 éves klasszis a phjongcshangi játékok hétfői versenynapján 1500 méteren diadalmaskodott. Tizedik olimpiai érmével a német Claudia Pechsteint megelőzve ő lett minden idők legeredményesebb gyorskorcsolyázója a nők között. Wüst ebben a számban 2006-ban Torinóban harmadik volt, négy évvel később Vancouverben viszont már győzött, Szocsiban azonban nem tudta megvédeni címét és a második lett. A holland versenyző már a második érmét szerezte a Koreai Köztársaságban: szombaton 3000 méteren címvédőként lett ezüstérmes. Mögötte a japánvégzett a második helyen, míg a harmadik az ugyancsak hollandlett.olimpiai bajnok:Ireen Wüst (Hollandia) 1:54.35 perc2. Takagi Miho (Japán) 1:54.553. Marrit Leenstra (Hollandia) 1:55.26A kanadainyerte meg a férfi síakrobaták mogul versenyszámát a phjongcshangi téli olimpián. A Bogvang Phoenix Havas Parkban kialakított pályán a selejtezőt követően három döntős futam zajlott hétfőn. Az elsőben húszan csúsztak le, majd a másodikban tizenketten folytathatták a versenyüket, a szuperdöntőbe pedig hatan kerültek be. A selejtezőt a legmagasabb pontszámmal teljesítő Kingsbury a döntőben biztonsági menettel kezdett, majd fokozatosan javult, s végül nagy különbséggel győzött. A második helyen az ausztrál, a harmadikon a japánvégzett. A 47 világkupa-elsőséggel rendelkező, négy éve ezüstérmes, 25 éves Kingsbury volt a szám legnagyobb esélyese és annak megfelelően is szerepelt. Sorozatban harmadszor avattak kanadai győztest, mivel 2010-ben és 2014-ben az azóta már visszavonult Alex Bilodeau volt a legjobb. A mogul - más néven buckasí - versenyszámban a pálya minél gyorsabb és technikailag minél tökéletesebb teljesítése mellett az is számít, hogy az ugratókon milyen trükköket mutatnak be a versenyzők.olimpiai bajnok: Mikael Kingsbury (Kanada) 86,63 pont2. Matt Graham (Ausztrália) 82,573. Hara Dajcsi (Japán) 82,19Másodikként a svájci kettős jutott a curling vegyespáros döntőjébe, amelyben a kanadaiakkal csap majd össze kedden a phjongcshangi téli olimpián. A hétfői - helyi idő szerint esti - elődöntős mérkőzésen a világbajnok svájciak jól kezdtek, az első négy endből hármat megnyertek, 4-2-re vezetettek. A következőben viszont az oroszok egyenlítettek, sőt a hatodik szakaszban előnybe is kerültek. A hetedik és nyolcadik end aztán megint a svájciaknak sikerült jobban, így ők mérkőzhetek meg az aranyért a kanadaiakkal. A svájci és az orosz csapat előzőleg a körmérkőzéses selejtező utolsó fordulójában, vasárnap játszott egymással, s bár az oroszok sokáig vezettek, a svájciak az utolsó endben fordítottak és nyertek ezzel 9-8-ra. Eredmények (az olimpia honlapjáról): curling, vegyespáros, elődöntő: Svájc-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 7-5 korábban: Kanada-Norvégia 8-4 A keddi program: bronzmérkőzés: Norvégia-OAR 1.05 döntő: Kanada-Svájc 12.05 A vegyespáros szabályai nagyban különböznek a csapatversenyétől. Ebben nem négy-, hanem kéttagú csapatok játszanak egymással, ráadásul nem tíz, hanem csak nyolc endből állnak a mérkőzések. Csapatonként csak öt eldobott, valamint egy-egy előre felhelyezett kővel játsszák a játékot. A dobósorrend pedig úgy néz ki, hogy az egyik játékos indítja az első és utolsó, a másik játékos pedig a középső három követ. Ezt a pozíciót játékrészenként lehetőségük van cserélni a csapatoknak.A címvédő francianyerte a sílövők férfi 12,5 kilométeres üldözéses versenyét a phjongcshangi téli olimpia hétfői napján, begyűjtve ezzel pályafutása harmadik ötkarikás aranyérmét. Korábban ebben a számban még soha nem volt címvédés a játékokon, és az sem fordult még elő, hogy az aktuális világbajnok nyerje az olimpiát is. A vasárnapi sprintversenyben meglepetésre csupán nyolcadik Fourcade 22 másodperces hátránnyal vágott neki a távnak az elsőként induló német Arnd Peifferhez képest, aki a második lövészet után még vezetett. A harmadik lövészethez aztán heten szinte egyszerre érkeztek, s a helyzetből a legjobban a 29 éves Fourcade jött ki, miután ő volt az egyetlen, aki nem hibázott, a többiekre pedig büntetőkör várt. A francia sztár a folytatásban nagy tempót diktált, egyedül kezdte meg az utolsó lövészetet, ismét ötből öt volt a találati aránya, ekkor pedig már tudta, hogy senki nem fogja megelőzni, ezt jelezte is azzal, hogy az öklével a levegőbe csapott. Nagy meglepetésre a svédeké lett az ezüst a 14. helyről indulóköszönhetően, míg a harmadik helyen a németfutott be. A sprintben győztes Peiffer nyolcadikként zárt. A sílövőknél a sprintversenyek befutási sorrendje határozza meg az üldözéses számok indulási sorrendjét.olimpiai bajnok: Martin Fourcade (Franciaország) 32:51.7 (1 büntetőkör)2. Sebastian Samuelsson (Svédország) 12 mp hátrány (1 büntetőkör)3. Benedikt Doll (Németország) 15.1 mp h. (1 büntetőkör)A szombati sprintben győztes németa hétfői 10 kilométeres üldözéses versenyt is megnyerte a phjongcshangi téli olimpia női sílövő viadalán, ezzel sporttörténelmi sikert ért el. A 24 éves, hétszeres világbajnok biatlonos két nappal korábbi sikerének köszönhetően több mint 24 másodperces előnnyel vághatott neki a küzdelemnek, s ugyan féltávnál a 13-as rajtszámmal indult szlovákrövid időre megelőzte, kiegyensúlyozott lövőteljesítményének köszönhetően végül magabiztosan diadalmaskodott. A négy lövészet során mindössze egyszer hibázott, s ez döntőnek bizonyult. Ő az első nő a játékok történetében, aki sílövészetben sprintben és az üldözéses versenyben is győzni tudott egy olimpián. A négyszer is célt tévesztő Kuzmina nagy csatát vívott a 19. helyről feljövő francia-nal az ezüstért, s végül sikerrel járt. A címvédő fehérorosz Darja Domracseva ezúttal 37.-ként zárt.olimpiai bajnok: Laura Dahlmeier (Németország) (1 büntetőkör) 30:35.3 p2. Anastasiya Kuzmina (Szlovákia) 29.4 mp hátrány (4)3. Anais Bescond (Franciaország) 29.6 mp hátrány (1)Második mérkőzését is megnyerte a svájci válogatott a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornáján, ezzel szinte biztosan játszhat majd az elődöntőbe jutásért. A svájciak szombaton 8-0-ra verték az egyesített koreai csapatot, hétfőn pedig 3-1-re a japánokat. Utóbbiak már a második vereségüket szenvedték el, miután a nyitófordulóban 2-1-re kikaptak a svédektől. Az erősebb A csoportból - melyben Kanada, az Egyesült Államok, Finnország és Oroszország válogatottja szerepel - az első kettő közvetlenül az elődöntőbe jut, a harmadik és negyedik pedig játszik a négy közé kerülésért a B csoport második, illetve első helyezettjével.B csoport, 2. forduló: Svájc-Japán 3-1 (0-0, 2-0, 1-1) később: Svédország-Korea 13.10.A címvédő amerikainyerte meg a női hódeszkások slopstyle-versenyét a phjongcshangi téli olimpia hétfői versenynapján. A kellemetlen, erős szél alaposan megnehezítette a versenyzők dolgát ebben a számban. A nehézségek már vasárnap kezdődtek, amikor a selejtezőt meg sem tudták rendezni, majd hétfő az eredeti rajtot közel másfél órával kellett eltolni a szűnni nem akaró széllökések miatt. A rendezők döntése alapján hétfőn a kvalifikációt nem tartották meg, hanem mind a 26 induló a döntőben szerepelhetett, és mindenki kétszer mutathatta be trükkjeit a különböző ugratókon és korlátokon. A szabályok szerint a két futam eredményeit nem összegezték és nem is átlagolták, hanem minden versenyzőnél a jobbik pontszám rangsorolt.A viadalt alapvetően meghatározták az időjárási viszonyok, a szél ugyanis annyira mérséklődött, hogy elindulhasson a versengés, ám így is erős maradt, aminek következtében alig akadt olyan sportoló, aki hibátlanul, esés, vagy kézletétel nélkül leért volna a célba. A viszonyokkal aztán a címvédő Jamie Anderson birkózott meg a legjobban, az első futam utolsó csúszójaként szép stílusban, hiba nélkül mutatta be ugrásait, s 83 pontjával tíz ponttal előzte meg a másodikat. A második sorozatban Anderson szintén az utolsó induló volt, megelőzni pedig senki sem tudta, így már győztesként csúszhatott végig a pályán. Az ezüstérmet a kanadaiszerezte meg végül, míg a bronzot a Szocsiban Anderson mögött második finnolimpiai bajnok: Jamie Anderson (Egyesült Államok) 83,00 pont2. Laurie Blouin (Kanada) 76,333. Enni Rukajärvi (Finnország) 75,38A már a zárószám előtt biztosan aranyérmes kanadaiak klasszis párosuk, akettős révén a jégtáncosok kűrjét is megnyerték, így végül hét pont előnnyel verték az ezüstérmes oroszokat a műkorcsolyázók csapatversenyében a phjongcshangi téli olimpián. A 2010-es vancouveri bajnok, háromszoros vb-győztes kanadai duó hétfőn szép programot mutatott be, s hat ponttal verte az amerikai és további másféllel az orosz duót. Kanada így a négy éve Szocsiban elért második helye után előre tudott lépni a csapatok versenyében. Az oroszok hét ponttal kaptak ki a győztestől, s négy ponttal előzték meg az Egyesült Államok válogatottját.olimpiai bajnok: Kanada (Patrick Chan, Kaetlyn Osmond, Gabrielle Daleman, Meagan Duhamel, Eric Radford, Tessa Virtue, Scott Moir) 73 pont2. Olimpiai Sportolók Oroszországból (Mihajil Koljada, Jevgenyija Medvegyeva, Alina Szagitova, Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov, Natalja Szabijako, Alekszandr Enbert, Jekatyerina Bobrova, Dmitrij Szolovjov) 663. Egyesült Államok (Nathan Chen, Adam Rippon, Bradie Tennel, Mirai Nagasu, Alexa Scimeca Knierim, Chis Knierim, Maia Shibutani, Alex Shibutani) 621. Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada) 118,10 pont2. Maia Shibutani, Alex Shibutani 112,013. Jekatyerina Bobrova, Dmitrij Szolovjev (OAR) 110,431. Patrick Chan (Kanada) 179,75 pont2. Mihajil Koljada (OAR) 173,573. Adam Rippon (Egyesült Államok) 172,981. Alina Zsagitova (OAR) 15,08 pont2. Mirai Nagasu (Egyesült Államok) 137,533. Gabrielle Daleman (Kanada) 137,14Ugyan a jégtáncosok kűrje még hátravan, ám az éllovas Kanada előnye már behozhatatlan, így aranyérmesnek tekinthető a műkorcsolyázók csapatversenyében a phjongcshangi téli olimpián. A háromnapos viadal utolsó, hétfői napján a versenyben lévő öt csapatból előbb a férfiak mutatták be kűrjeiket, s ebben Patrick Chan, a kanadaiak háromszoros világbajnoka volt a legjobb, megelőzve az orosz Mihajil Koljadát és az amerikai Adam Rippont. Ezzel a kanadaiak óriási lépést tettek a végső győzelem felé, ugyanis hét pontra növelték előnyüket a második oroszokkal szemben. Következett a nők kűrje, melyben az orosz Alina Zsagitova nagyszerű teljesítményt nyújtott, s nagy fölénnyel végzett az élen, de a kanadai Gabrielle Daleman megszerezte a harmadik helyet, s ezzel az aranyérmet is együttesének. Kanada ugyanis így 5 ponttal vezet a jégtáncosok kűrje előtt, viszont az oroszok négy pontnál már semmiképpen sem szerezhetnek több pontot náluk.férfi kűr: 1. Patrick Chan (Kanada) 179,75 pont 2. Mihajil Koljada (OAR) 173,57 3. Adam Rippon (Egyesült Államok) 172,98 női kűr: 1. Alina Zsagitova (OAR) 15,08 pont 2. Mirai Nagasu (Egyesült Államok) 137,53 3. Gabrielle Daleman (Kanada) 137,14 később: jégtánc kűr1. (és már aranyérmes) Kanada 63 pont, 2. Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 58, 3. Egyesült Államok 53, 4. Olaszország 49, 5. Japán 44Kanada legyőzte Norvégiát a curling vegyespáros elődöntőjében, így bejutott a fináléba a phjongcshangi téli olimpián. A hétfői párharc fordulatosan alakult, a kiváló kanadai kezdés után a norvégok egyenlíteni tudtak, s ugyan a folytatásban is a rivális került előnybe, az ötödik szakasz után még mindössze egy pont volt a különbség a csapatok között. A csata a hatodik menetben dőlt el, miután a kanadaiak azt 3-0-ra nyerték, s 8-4-es előnybe kerültek. Ezek után a hetedik endben az európai együttes jelezte, elismeri ellenfele sikerét. A győztes duó a fináléban a világbajnok svájciakkal, vagy az oroszokkal csap majd össze kedden. A másik elődöntőt magyar idő szerint 12.05-től rendezik.Kanada-Norvégia 8-4 később: Svájc-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 12.05A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt halasztani kellett a női hódeszkások slopstyle-fináléját, ugyanakkor a tervek szerint még a hétfői napon sor kerül rá a phjongcshangi téli olimpián. A szám vasárnapi selejtezőjét az erős szél miatt meg sem tudták rendezni, s a szervezők akkor úgy határoztak, hogy a kvalifikációt törlik, a hétfői fináléban pedig az egész mezőny - mind a 26 versenyző - elindulhat, és mindenki kétszer csúszhat le. A döntő kezdési időpontját most legkevesebb 75 perccel elhalasztották, így az magyar idő szerint 3.15-kor veheti kezdetét. A nagy szél az alpesi versenyeket is alaposan megkavarta, a vasárnapra tervezett első számot és a hétfőre kiírt női óriás-műlesiklást ugyanis egyaránt elhalasztották.Az erős szél miatt a vasárnapi férfi lesiklás után a hétfői női óriás-műlesiklást is elhalasztották a phjongcshangi téli olimpián. A számot csütörtökön bonyolítják le. A szervezők meg se várták a rajtot, már órákkal előtte úgy döntöttek, hogy nem lehet megrendezni a számot, amelyben Hozmann Szonja és Maróty Mariann révén két magyar induló is lett volna. Később úgy határoztak, hogy a vasárnap elmaradt férfi lesikláshoz hasonlóan a női óriás-műlesiklást is csütörtökön rendezik.A program szerint az első futamra magyar idő szerint 1.30-tól, a másodikat pedig 5.15 tartják, a férfi lesiklásra pedig 3.00-kor kerül sor. A technikai számoknak otthont adó Phjongcshangban 60 km/óránál is erősebb szél fújt, ilyen körülmények között pedig nem lehet futamot rendezni. Kedden férfi kombinációra kerülne sor Dzsongszonban Kékesi Mártonnal és Samsal Daliborral - amennyiben az időjárás is engedi.A phjongcshangi téli olimpia egyik legnagyobb sztárja és legeredményesebb sportolója lehet, aki hétfőn mutatkozik be a dél-koreai játékokon női óriás-műlesiklásban, melyen két magyar induló is leszszemélyében. Az amerikai síző úgy vezeti a világkupát összetettben, hogy nagyjából dupla annyi pontja van, mint a második helyezettnek, pedig a sorozat utolsó állomásait már kihagyta az olimpia miatt. A még mindig csak 22 éves sportolónak nem ez a szám a legnagyobb erőssége, hanem a műlesiklás, de ebben is az egyik legnagyobb favoritként áll rajthoz. Itt viszont a szakági világkupát vezető német Viktoria Rebensburg vagy a mögötte második francia Tessa Worley is megelőzheti. A magyaroknak nem lehetnek vérmes reményeik.A sílövőknél az üldözéses számok következnek, amelyekben mindig a sprintversenyek győztesei a legesélyesebbek, mivel a diadaluk során megszerzett előnyükkel indulnak a riválisaikkal szemben. A nőknél így a németa favorit, aki ráadásul közel 25 másodperces fórral indul majd neki a négy lövészetből álló 10 kilométernek, ráadásul az ötödikként rajtoló ellenfelének a hátránya már 40 másodperc.A férfiaknál ugyanakkor jóval nehezebb a győztesre tippelni, mivel az egész idényt uraló franciaés a norvég- akik a vk eddigi 15 egyéni viadalaiból együtt 14-et nyertek - elképesztően rosszul lőttek, így előbbi csak 8., utóbbi 31. lett. Fourcade 22 másodperces hátránya még kezelhető a 12,5 kilométer során, de Bönek tulajdonképpen erre a számra is elszálltak az éremszerzési reményei.A síugrók női versenyében bombameglepetés lenne, ha nem a norvégdiadalmaskodna, ugyanis a szezon tíz vk-viadalából hétszer első, háromszor második lett, műkorcsolyában pedig a címvédő oroszok sikere borítékolható.A gyorskorcsolyázók női 1500 méteres számában a hollandok dominanciája folytatódhat, az eddigi hat megszerezhető éremből négyet vittek el a németalföldiek, a nőknél háromból hármat, így jószerivel csak az a kérdés, hogy melyik versenyzőjük nyer. Ezen a távon a Szocsiban ezüstérmes, Phjongcshangban pedig 3000 méteren második10. ötkarikás medáljára hajt, amellyel egyedüliként lenne rekorder a németlehagyva. Hétfőn, a harmadik hivatalos versenynapon nyolc számban hirdetnek bajnokot.