DAC: futballakadémia épült a cukorgyár helyén - fotók

Mindenki lehetetlennek vélte, míg valaki meg nem csinálta - ezzel az idézettel kezdte pénteki sajtótájékoztatóját Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa. A Mol Football Academy megnyitóján arról beszélt, milyen elképesztő mélyről indultak néhány évvel ezelőtt. „Itt egy cukorgyár volt, mely tíz éve bezárt – e 18 hektáron gyom, mocsár és a szemét volt az úr. Kevesen hittek abban, hogy mostanra Szlovákia legmodernebb edző özpontja épül itt fel." Pár éve a DAC-nak nem volt edzőpályája sem, örnyékbeli falvakba jártak ki tréningezni.Azóta ugyan javult a helyzet, de az akadémia elkészültével a klub 300 játékosa mostanra a legmodernebb örülmények özött gyakorolhat. A felnőtt csapat is itt edz majd: 10 pálya, öztü t füves (kettő fűthető), három műfüves áll rendelkezésre, három speciális pályát alakítottak ki, a kiszolgáló épületek összesen 8000 négyzetméteresek. „A DAC szellemiségét szeretnénk tovább vinni, hogy minél több nemzetközi szintű játékost neveljen a klub." Világi Oszkár elmondta: az akadémia 14 millió euróból épült: a Magyar Labdarúgó Szövetség 2,1 milliárd forinttal, a Bethlen Alapkezelő Zrt 300 millió forinttal, a Szlová Labdarúgó Szövetség 500 ezer euróval járult hozzá, 3 millió euró banki hitelt vettek fel, 3 millió pedig a klub saját forrása.

Érdekesség: az akadémia építéséhez 100 ezer tonna övet és homokot mozgattak meg. A DAC-nak jelenleg 14 csapata van, ebből kettő női. Összesen 32 edzőt foglalkoztatnak.



A tulajdonos a Kisalföld érdésére elmondta: bízik benne, hogy a határon túl, így Győr örnyé én is vonzó lesz akadémiájuk. A 23 ezres város akadémiáján szeretnének az egész régió utánpótlás nevelésében komoly szerepet vállalni (az U16-os csapatban egyébként egy győri játékos is szerepel). Németh Krisztián, a klub utánpótlás sportigazgatója is azt emelte ki, szeretnének minél több saját nevelésű játékost adni a felnőtt csapatnak. Ehhez a feltételek adottak. "Négy éve még az is érdés volt, az ificsapatunk pályára tud-e lépni, az akkori 40. helyről az ötödikre léptünk előre. Az elmúlt években 30 utánpótlás játékosunk kapott meghívót valamelyik korosztályos válogatottba. A régió büszkesége szeretnénk lenni, a világszínvonalú infrastruktúra ötelez, hogy a céljainkat elérjü , a legjobbak legyünk - ehhez a háttér adott.



Az akadémia nem zárt, bentlakásos, így próbáljá elérni, „hogy a játékosok nyitottak legyenek a ülvilágra, normális életet éljenek: nem szeretné ésőbb három pszichológust fizetni, hogy kiderítse, mi a gond velü " - tette hozzá mosolyogva a tulajdonos. Hozzátette. egy 100 méteres síkfutásos hasonlattal élve, most örülbelül 30 méternél tartanak.

A város másik részén 2019. -án, egy DAC-Slovan meccsen adjá át a teljesen ész stadiont, a Mol Arénát. A létesítmény 29 millió euróból észül el, s 12 ezer 700 néző jelenti majd a telt házat.