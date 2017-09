Csuklótörést, belső vérzést szenvedett a győri motokrosszos - fotók

Egyszer nyersz, egyszer tanulsz. Az MX2-es kategória magyar motokrosszbajnokának mindkettő kijutott a hétvége során. A 18 éves Varga Imre magabiztos előnnyel érkezett meg a hazai bajnokság utolsó előtti versenyére. A HTS Team címvédőjének nincs ellenfele a kategóriájában, egy kivételével valamennyi hazai versenyét megnyerte az idény során, és nemzetközi viadalokon is remekül teljesített.A Budapesthez közeli Gyál fogadta a motokrosszbajnokság mezőnyét. A hazai sorozat utolsó előtti állomása egy rettegett helyszín a versenynaptárban: Kicsit olyan, mint a Forma-1-ben Monaco. Speciális vezetési képességeket igényel, hogy a fővároshoz legközelebb eső pálya homokos borításán valaki gyors legyen. A precíz motorkezelésen túl brutális állóképességet követel a versenyzőktől. Aki itt nyerni tud, az tényleg joggal mondhatja magát a legjobbnak.Varga Imre - akit csak mindenki Mimónak becéz - joggal mondhatja el magáról, hogy most ő a legjobb MX2-es versenyző az országban. Gyálon esélyt sem adott vetélytársainak, sőt, a nagyobb teljesítményű motorral hajtó ellenfeleknek is sok fejfájást okozott. Vasárnap mindent megnyert: a szabadedzést, a kvalifikációt, és a két futamot. A dráma a leintés után, versenyen kívül következett be."Szórakozásból ugráltam volna párat a freestyle-osokkal a pálya melletti rámpán. Csináltam már ilyet edzéseken, egy kis rutinom van benne. Sajnos rosszul mértem fel a rámpa és az érkező közti távolságot, így beleálltam a földbe. A bal csuklóm eltörött és belső vérzésem is volt. Most még kórházban vagyok megfigyelés alatt. Sajnálom a történteket, ezért maximálisan én vagyok a felelős" - nyilatkozta a kórházi ágyán fekve az MX2-es bajnoki cím várományosa.Mimó nem az a típus, aki könnyen feladja. A hazai bajnokság zárófordulójáig négy hete van, ahol mindenképpen nyeregbe akar szállni, hogy bebiztosítsa pályafutása negyedik bajnoki címét. Ehhez tulajdonképpen csak végig kell gurulnia az első futamban 34 pontos előnye birtokában.1. Varga Imre (HTS Team), 50 pont2. Kovács Ádám Zsolt (HTS Team), 42 pont3. Kruss Károly (MAMI Team Fehér), 42 pont4. Kiss Márk (HTS Team), 36 pont5. Ragats Roland (Motoaction/Monpet Team), 32 pont1. Varga Imre (HTS Team), 184 pont2. Kruss Károly (MAMI Team Fehér), 150 pont3. Ragats Roland (Motoaction/Monpet Team), 148 pont4. Kiss Márk (HTS Team), 136 pont5. Lévai Csaba (Hell KTM Kecskemét), 115 pont