Csillagok háborúja New Yorkban - kezdődik a US Open

Nadal távol a vörös portól: a salakkirálynak kemény borításon kell küzdenie a világelsőségért.

Ha onnan közelítjük a témát, hogy Borg 25 évesen egyik napról a másikra szögre akasztotta az ütőjét, McEnroe 26 évesen vívta utolsó Grand Slam döntőjét (pont New Yorkban), akkor vajmi kevés. Borgot az idősebb generáció tagjai a mai napig teniszkirálynak hívják, McEnroe pedig örökre a játék történetének zseniális kezű teniszezője marad. Ha Federer és Nadal illusztris karrierjében akadt még nyitott kérdés, az az volt, hogy tudnak-e "öreg" fejjel Grand Slamet nyerni. Roger 35 évesen megadta a választ Ausztráliában januárban, Rafa 31 évesen pedig begyűjtötte 10. bajnoki címét a párizsi salakon.Federer játszmaveszteség nélkül (!) masírozott 8. wimbledoni koronájáig júliusban, Nadal augusztusban átvette a vezetést a világranglistán. Jelenleg bő 500 pont az előnye Federer előtt. Ettől függetlenül New Yorkban a svájci lesz a favorit. Mellette szól a múlt - elképesztő rekord, hogy öt egymást követő évben sorozatban győzött a US Openen (2004-2008) -, plusz idén háromszor győzött Nadal ellen kemény borításon. A montreáli elveszített döntő után Federer taktikusan pihentette a hátát. Nadal történelmi párizsi győzelme után három nehezen értelmezhető vereségbe futott bele - különösen a Gilles Muller elleni wimbledoni lehet fájó a spanyolnak -, a Kyrgios ellen vesztett mérkőzésről egy bekezdéssel később. Érdekesség, hogy Federer és Nadal 15 év alatt egyszer sem találkozott a US Openen. Az Egyesült Államokban kevés meccset, összesen nyolcat játszottak. A mérleg 4-4.

A soproni Babos Timi remélhetőleg sokáig versenyben lesz New Yorkban.

Ami nyáron a teniszvilágot borzolta, hogy a legkiválóbbak közül hárman dobták be a törülközőt 2017 hátralévő részére. Novak Djokovic, Stan Wawrinka és Nishikori Kei sérülés miatt nem versenyez idén. A trió Federer tavalyi döntését másolja, meglátjuk, mennyire jön be nekik a fél év kihagyás. Federer esetében is kicsit az volt az ember érzése, hogy 19-re húzott lapot. Hasonló szünettel próbálkozott McEnroe a '80-as években, de nem nyert nagy tornát a visszatérést követően. Akadnak tehát bőven buktatói, ha valaki kiszáll a teniszvilágból hónapokra. Milos Raonic szintén nem lesz ott New Yorkban. A 2014-es bajnok és az idei wimbledoni döntős Marin Cilic is egész nyáron sérülésekkel bajlódott. Andy Murray, a 2012-es győztes úgy érkezik a Nagy Almába, hogy Wimbledon óta egyetlen meccset sem játszott. Murray szereplésének így is komoly jelentősége van. Ő lesz a második kiemelt, Federer "csak" a harmadik, vagyis akár már az elődöntőben találkozhat Roger és Rafa.A sérülések mellett három színes egyéniségről szólt a nyári keménypályás szezon. Grigor Dimitrov - aki 2009-ben Győrben is teniszezett - megszerezte élete első ezres tornagyőzelmét Cincinnatiben. Federer és a bolgár játéka mozdulatok szintjén több mint azonos. A "bébi Roger" képet erősítette, hogy Federer maga mellé vette Dimitrovot és a saját menedzserirodája intézi a bolgár reklámszerződéseit. A kiugró siker azonban mostanáig elmaradt, meglátjuk, kitart-e a lendület New Yorkban. A 20 éves Alexander Zverev öles léptekkel halad a legjobbak közé. A németnek montreáli győzelmével van sansza, hogy beleszóljon Federer és Nadal világranglistás csatájába. Igaz, ez inkább matematikai esély. Zverevnek ugyanis nem ment az idei Grand Slameken. Ausztráliában nagy csatára késztette Nadalt, ám Párizsban csúnyán megégette magát Verdasco ellen. Wimbledonban szintén korán búcsúzott. Nick Kyrgios egész éve inkább csalódást keltő, de Cincinnatiben döntőt játszott. Az ausztrál botrányhős az amerikai városban megcsillogtatta kivételes képességeit, konkrétan leütötte Nadalt a pályáról. Ameddig azonban nem veszi komolyabban az edzéseket, nem fog beleszólni a nagyok "üzletébe".A nőknél a hatszoros bajnok Serena Williams áprilisban szülési szabadságra ment, távollétében a német Kerber és Karolina Pliskova is vezette a világranglistát. A 25 éves cseh játékos egy éve döntőt vívott, idén pedig megszerezheti első Grand Slam-trófeáját New Yorkban. A címvédő Kerber idén pocsék formát mutat, mindössze egy elveszített döntőt tud felmutatni kisebb mexikói versenyről. Esélyesként indul az amerikai nyílt bajnokságon a friss wimbledoni bajnok spanyol Garbine Muguruza és a továbbra is első GS-serlegéért küzdő román Simona Halep.A soproni származású Babos Tímeát tavaly - pályafutása során először - a 32. helyen emelték ki New Yorkban, az utóbbi hónapokban viszont inkább kereste formáját. Februárban, budapesti diadala után a 27. helyen állt a női rangsorban, azóta viszont a 66. pozícióig csúszott vissza. Timi 10 győzelem mellett 20 vereségnél tart idén. A 24 éves magyar tavaly a harmadik fordulóban kapott ki óriási csatában Haleptől, így jócskán van védendő ranglistapontja. Ami jó hír, hogy Timi korábbi párostársát, az idén remekül teniszező Mladenovicot legyőzte a US Open előtt pár nappal, majd nagy mérkőzést játszott a top 30-as Daria Gavrilova ellen.

Fucsovics Federerrel edzett



A férfiaknál Fucsovics Márton (122.) sok selejtezős próbálkozás után először kezd alanyi jogon Grand Slam-főtáblán. Ez annak köszönhető, hogy júliusban karriercsúccsal a világranglista 99. helyére ugrott. A Davis Kupa-válogatott alapembere harmadszor próbál szerencsét a GS-elitmezőnyben. Egy éve a selejtezőből jutott fel a US Open főtáblájára, idén Wimbledonban szabadkártyát kapott, de mérkőzést még nem nyert a legmagasabb szinten. Fucsovics a keménypályás szezon előtt több napig Federerrel készülhetett Svájcban.