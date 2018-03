Csernus Imre virággal köszöntötte Tilinger Tamarát Mosonmagyaróváron - fotó, videó

A nemzetközi nőnapot 1917 óta ünneplik, Magyarországon pedig 1948 óta a szebbik nem ünnepe március 8. A mosonmagyaróvári kézilabdás hölgyek kivételes helyzetben voltak ezen a napon, hiszen reggel már az MTE 1904 labdarúgói lepték meg edzésükön.Délben a klubvezetés és a stábtagok ajándéka várta a lányokat dr. Csernus Imre foglalkozása előtt.Lencse Gyula, az MKC klubigazgatója: „Nagy öröm számunkra, hogy ilyen különleges hölgyek társaságában dolgozhatunk. A kézilabdás lányok az év folyamán rendkívül örömet szereznek a szurkolóknak és nekünk. Mi ezzel az aprósággal próbáljuk viszonozni ezt."Persze ilyenkor a szebbik nemről szól minden, ugyanakkor a legtöbb Zoltán is ekkor ünnepli névnapját. Többek között csapatunk erőléti edzője is, akit persze fel is köszöntöttek.Az esti edzés végén pedig a törzsszurkolók egy része érkezett felköszönteni a hölgyeket. Nem is akárhogy:A meglepetés dal, a sok szép virág és édesség mindenki napját feldobta.