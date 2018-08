Cselgáncs GP - Karakas Hedvig bronzérmes

Nyolcvanhat ország 576 judósa lép tatamira az idei Budapest Judo Grand Prix-n, ez pedig új részvételi rekord a sportág történetében: az eddigi csúcstartó a 2012-es londoni olimpia egyik kiemelt kvalifikációs eseménye, a düsseldorfi Grand Prix volt, amelyen 554 versenyző vett részt.Az első versenynapon öt súlycsoport küzdelmeire került sor, a világbajnoki erősségű mezőnyben a mieink közül Karakas Hedvig szerepelt a legjobban. A BHSE olimpiai ötödik helyezett, világbajnoki bronzérmes csillaga kiemeltként erőnyerő volt az első körben, aztán a marokkói Iraui ellen gyors ipponnal jutott be a legjobb tizenhat közé.A nyolcaddöntőben a bolgár Ivelina sokáig állta a sarat, de a hajrában Toncs Péter tanítványa egy vazarival a maga javára döntötte el a csatát. A negyeddöntő – persze csak kívülről nézve – könnyebb volt, a német Amelie Stoll földharcban kapitulált.Az elődöntőben az olimpiai bajnok Rafaela Silva volt Karakas Hédi ellenfele. A két judós néhány napja Zágrábban csapott össze, akkor a magyra versenyző ünnepelhette továbbjutását, ezúttal a brazilé lett a győzelem: vazaris hátrányát Hédi nem tudta ledolgozni. De így is bejutott a délutáni programba, amikor már minden egyes mérkőzésen érem a tét.Az 57 kilogrammosok között a bronzéremért a kanadai Jessica Klimkait volt az ellenfél. Ebben a súlycsoportban az utóbbi időszakban nagyon magasra törtek a kanadaiak, az olimpiai kvalifikációs rangsorban az első két helyen kanadaiak osztoznak, a huszonegy esztendős Klimkait az ifjúságiak között világbajnok volt, de már a felnőtteknél is nyert kontinensbajnokságot.Karakas Hedviggel először találkozott. A fiatal kanadai bátran és erőszakosan indított, s közben rendre kizárta a magyar versenyző jobb karját a küzdelemből. Állásban Klimkait volt kezdeményezőbb, a földön viszont Hédié volt a főszerep, olyannyira, hogy végül karfeszítéssel a győzelmet is megszerezte.Hédi a harmadik olimpiai kvalifikációs Grand Prix-versenyén egy ötödik hely után a második bronzérmét szerezte meg, ezzel nagy lépést tett pályafutásának harmadik olimpiai részvétele felé.„Mindent meg tudtam valósítani ezen a napon, amit terveztem – mondta mosolyogva Karakas Hedvig. – Még Silva ellen is, de a brazil lány meglepett egy olyan dobással, amire tőle nem számítottam. A bronzmeccsen őszintén szólva tartottam a kanadaitól, de végül sikerült legyőznöm. Nagyon boldog vagyok, hogy hazai közönség előtt sikerült jól szerepelnem, ez az érem sokkal többet ér számomra, mint amiket sok száz kilométerrel arrébb szereztem meg.“A nap többi magyar indulója közül a férfiaknál Gorjánácz Zsolt (BHSE, 66 kg) szerepelt a legjobban, két remek győzelem után a nyolcaddöntőben volt kénytelen fejet hajtani az izraeli Menaged előtt. Szabó Csaba (60 kg, Kecskeméti JC) és klubtársa, Cseh Márk (Kecskeméti JC, 66 kg) egyaránt szép győzelemmel kezdett, de nem tudott tovább menetelni, Naji Dávid (Kaposvári JK, 60 kg), Vida András (Győri AC, 60 kg), Monori Dániel (UTE, 60 kg), Kozma Ákos (Kapsovári JK, 66 kg) és Boros Bence (Kaposávri JK, 66) ezúttal nem tudott mérkőzést nyerni a Papp László Budapest Sportarénában.A nőknél az Ippon Judo Tatabánya 48 kilogrammos klasszisa, az olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Csernoviczki Éva a brit Kimberly ellen meggyőző teljesítménnyel ippongyőzelmet aratott, s az orosz Giljazova ellen is jól kezdett, de a küzdelem végén riválisa jutott be a legjobb nyolc közé.Hasonlóan alakult Pupp Réka számára is a budapesti Grand Prix: az Atomerőmű SE junior Európa-bajnoknője szép győzelemmel kezdett az Ázsia-bajnok kínai Vu ellen, ezt követően a kétszeres Európa-bajnok Chitu következett (néhány napja, a zágrábi Grand Prix-n Pupp Réka volt a párharc győztese), ezúttal azonban a román versenyző ipponnal zárta el a továbbjutáshoz vezető utat.Karakas Hedvig súlycsoportjában, az 57 kilogrammosok között Siroki Ibolya (Budaörsi SC), Maróti Alexandra (UTE) és Kovács Kitti (BHSE) számára egyaránt bravúrra lett volna szükség a továbbjutáshoz, ez azonban ezúttal egyiküknek sem sikerült.A magyarok eredményeiFÉRFIAK60 KG.1. forduló: Naji Dávid–Rilege Szu (kínai) 0–10; Vida András, Monori Dániel és Szabó Csaba erőnyerő.2. forduló: Vida András–Amiran Papniasvili (grúz) 0–10; Monori Dániel–Lukumi Csikvimiani (grúz) 0–10; Szabó Csaba–Lenin Preciado (ecuadori) aranyponttal 10–0.3. forduló: Szabó Csaba–Boldbaatar Ganbat (mongol) 0–1066 KG.1. forduló: Kozma Ákos–Bernanrd Azinovic (horvát) aranyponttal 0–10; Gorjánácz Zsolt–Juan Postigos (perui) 10–0; Boros Bence–Sebastian Seidl (német) 0–10; Cseh Márk–Denisz Jurakics (szerb) 10–0.2. forduló: Gorjánácz Zsolt–Daniel Le Grange (dél-afrikai) 10–0; Cseh Márk–Ahmed Abdelrahman (egyiptomi) 0–10.3. forduló: Gorjánácz Zsolt–Yarin Menaged (izraeli) 0–7NŐK48 KG.1. forduló: Csernoviczki Éva erőnyerő.2. forduló: Csernoviczki Éva–Kimberly Renicks (brit) 10–0.3. forduló: Csernoviczki Éva–Szabina Giljazova (orosz) 0–752 KG.1. forduló: Pupp Réka–Vu Su-gen (kínai) 7–0.2. forduló: Pupp Réka–Andreea Chitu (román) 0–1057 KG.1. forduló: Kovács Kitti–Sanne Verhagen (holland) 0–10; Siroki Ibolya–Leylani Akiyama (amerikai) 0–10; Maróti Alexandra–Udaka Nae (japán) 0–10; Karakas Hedvig erőnyerő.2. forduló: Karakas Hedvig–Szumija Iraui (marokkói) 10–0.3. forduló: Karakas Hedvig–Ivelina Ilieva (bolgár) 7–0.Negyeddöntő: Karakas Hedvig–Amelie Stoll (német) 10–0.Elődöntő: Karakas Hedvig–Rafaela Silva (brazil) 0–7.A 3. helyért: Karakas Hedvig–Jessica Klimklait (kanadai) 10–0FÉRFIAK60 KG (36 induló)1. Nagajama Rjudzsu (japán)2. Albert Oguzov (orosz)3. Robert Msvidobadze (orosz)3. Amiran Papinasvili (grúz)5. Francisco Garrigos (spanyol)5. Lukumi Csikvimiani (grúz)7. Adonis Diaz (amerikai)7. Bodbaatar Ganbat (mongol)SZABÓ CSABA (Kecskeméti JC),MONORI DÁNIEL (UTE),VIDA ANDRÁS (Győri AC) ésNAJI DÁVID (Kaposvári JK) helyezetlen66 KG (61 induló)1. Tagava Kenzo (japán)2. Mohamed Abdelmavgud (egyiptomi)3. Denis Vieru (moldovai)3. Bogdan Jadov (ukrán)5. Yarin Menaged (izraeli)5. Altansukh Dovdon (mongol)7. Batsuuri Adiya (mongol)7. Nathon Burns (ír)KOZMA ÁKOS (Kaposvári JK),CSEH MÁRK (Kecskeméti JC),GORJÁNÁCZ ZSOLT (BHSE) ésBOROS BENCE (Kaposvári JK) helyezetlenNŐK48 KG (34 induló)1. Endo Hiromi (japán)2. Jamazaki Tamami (japán)3. Distria Krasniqi (koszovói)3. Marusa Stangar (szlovén)5. Anne-Sophie Jura (belga)5. Milica Nikolics (szerb)7. Paula Pareto (argentin)7. Sabina Giljazova (orosz)CSERNOVICZKI ÉVA (Ippon Judo Tatabánya) helyezetlen52 KG (32 induló)1. Cunoda Nacumi (japán)2. Charline Van Snick (belga)3. Chelsie Giles (brit)3. Ecaterina Guica (kanadai)5. Andreea Chitu (román)5. Gili Cohen (izraeli)7. Nina Estefania Esteo Linne (spanyol)7. Angelica Delgado (amerikai)PUPP RÉKA (Atomerőmű SE) helyezetlen57 KG (42 induló)x. Rafaela Silva (brazil)x. Theresa Stoll (német)3. KARAKAS HEDVIG (Honvéd-Kipex)3. Christa Deguchi (kanadai)5. Jessica Klimkait (kanadai)5. Udaka Nae (japán)7. Anna Borowska (lengyel)7. Amelie Stoll (német)SIROKI IBOLYA (Budaörsi SC),KOVÉCS KITTI (BHSE) ésMARÓTI ALEXANDRA (UTE) helyezetlenA budapesti Grand Prix második versenynapján, szombaton négy súlycsoport küzdelmeire kerül sor, tizenöt magyar judós lép tatamiram ezen a napon szerepel többek között az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Ungvári Miklós, az Európa-bajnoki bronzérmes Ungvári Attila és az ugyancsak Európa-bajnoki bronzérmes Gercsák Szabina is.Férfiak. 73 kg (magyar indulók: Ungvári Miklós, Ceglédi VSE; Szabó Frigyes, Leányvár SE; Végvári Martin, Mogyi-Bajai JC; Mátics András, OLC T-Trans Gemenc JK). 81 kg (Ungvári Attila, Ceglédi VSE; Iklódi Máté, Egri VSI; Gőz Roland, KSI SE; Kurtán Zsombor, Egri VSI)Nők. 63 kg (Cservenák Anna, Debreceni SC-SI; Özbas Szofi, Ceglédi VSE; Balogh Daniella, Mogyi-Bajai JC; Polyák Krisztina, Budaörsi SC). 70 kg (Gercsák Szabina, Miskolci JC; Lőrinc Renáta, UTE; Balogh Sára, Szatymaz)9:30: selejtezők (négy tatamin)16:00: bronzmérkőzések, döntők (egy tatamin)TV: Sport2, 16:00 (élő)Élő eredmények: ippon.org Stream: Ippon TV