Cselgáncs - Sipőcz újra Európa trónján

Akcióban a győriek kiválósága. Sipőcz Richárd (kékben) két év után nyert ismét EB-t.

„Mindig is örökmozgó gyerek voltam. Nagyjából négyéves lehettem, mikor egy ismerősünk ajánlására elkezdtem cselgáncsozni Niki néninél, azóta is együtt dolgozunk a sikeres szereplésért" – kezdte Sipőcz Richárd, akinek Gyimes Nikolett az edzője és Bor Barna az egyik példaképe.A győri fiatalember harmadik ifjúsági Európa-bajnokságán lépett tatamira Szarajevóban: 2016-ban egyszer már megnyerte a kontinenstornát, míg tavaly sérülésből visszatérve ezüstérmet szerzett. Emellett a tavalyi győri rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is a dobogó legfelső fokára állhatott, ahol épp mostani elődöntős ellenfelét, a lengyel Wojciech Kordyalikot győzte le.„A felkészülésem nem volt zökkenőmentes, idén is megsérültem, de szerencsére most több időm volt regenerálódni és felkészülési tornákon részt venni, edzeni" – mondta.A jövőre már junior korosztályú sportoló zsúfolt felkészülési naptáráról edzője beszélt.„Négy felkészülési tornán vett részt, amelyből kettő már junior korosztályos verseny volt. Fontos kiemelni, hogy már a jövőre is készül, kvalifikálta magát a szeptemberi junior Európa-bajnokságra, amit Szófiában tartanak és a junior-világbajnokságra, ami októberben lesz a Bahamákon" – mondta Gyimes Nikolett.A zágrábi és Bielsko Biala-i Európa-kupával a háta mögött, már a versenyhétvége előtt kedden megérkeztek a kontinenstorna helyszínére a bosnyák fővárosba.„Utolsó évesként az ifik között mindenképpen nyerni akartam és erre készültem. Erős volt a mezőny, négy-öt olyan versenyző is volt a plusz kilencven kilogrammos súlycsoportban, akikkel nagy küzdelemre számíthattam, de szerencsére csak eggyel kerültem össze" – folytatta a fiatal judoka.A világranglista második helyezettjeként kiemelt volt, így erőnyerőként került a második körbe, ahol szlovák ellenféllel mérkőzött meg.„Kicsit még bennem volt az izgalom, így ez volt talán a tornán a leghosszabb párharcom, de végül ipponnal sikerült túljutnom az első akadályon."A négy közé jutásért egy német versenyző következett, akit egy waza-ari értékű dobás után leszorítással ejtett ki Sipőcz. Az elődöntőben a már említett lengyel Kordyalik várta, s a harmadik ippon értékű győzelmet követően a tavalyi mumussal, a török Omer Aydinnal meccselhetett az aranyéremért.„A világranglista vezetőjével kiélezett harcot vártunk, egyéniben már győztem őt le, de csapatban sajnos egyszer kikaptam tőle korábban, így mindenképp revánsot szerettem volna venni. Végül két waza-ari értékű dobással, a vártnál könnyebben nyertem, s utána a csapatküzdelmek során is sikerült őt legyőznöm, ott bronzérmet szereztünk a magyar küldöttséggel – mondta Sipőcz, aki úgy érzi, maradt még benne energia. – A döntőben megsérült a műtött vállam, roppant egyet, de szerencsére nem lett komoly baj belőle. Nem kellett mindent kiadnom magamból, bőven maradt még bennem energia, így egy kis pihenő után jöhet a felkészülés a juniorversenyekre" – zárta végül a Széchenyi ESE reménysége.