Cselgáncs - Nagy dobásra készül Sipőcz Richárd

Sipőcz Richárdot a győri cselgáncssport legnagyobb tehetségének tartják.

Sipőcz Richárd tavaly robbant be a nemzetközi cselgáncséletbe. Élete első világversenyén, a finnországi Vantaaban rendezett ifjúsági Európa-bajnokságon egyéniben arany-, csapatban ezüstérmet szerzett. A Győri AC kiválósága idén sem panaszkodhat a formájára, bár az augusztusi chilei ifjúsági világbajnokságon nem volt szerencséje – első mérkőzésén rögtön a legnagyobb riválisnak tűnő, későbbi világbajnokkal került szembe – előtte Litvániában az ifjúsági EB-n ezüstérmes, a győri ifjúsági olimpián pedig aranyérmes lett.A győriek 16 esztendős tehetsége hamarosan újabb világversenyen szerepelhet, ám ezúttal nem saját korosztályában, hanem a két hét múlva kezdődő zágrábi junior VB-n lép majd tatamira.

„Azt már korábban eldöntöttük, hogy idén az idősebbek között is kipróbálhatom magamat, így tulajdonképpen nyerek plusz egy évet a juniorok között – kezdte a jelenleg a válogatott kerettel Mátraházán edzőtáborozó dzsúdós. – Nyilván nem én leszek súlycsoportomban a végső győzelemre esélyes, ám ahogy mindig, ezúttal is úgy vágok neki a versenynek, hogy megnyerjem azt" – szögezte le Sipőcz Richárd, akit a győri, de sokan a magyar cselgáncssport legnagyobb tehetségének tartanak.„Az eredmények úgyis megmutatják az utat, merre tartok. Megpróbálok mindig tudatosan, okosan versenyezni."Ugyan az említett horvátországi világbajnokság még hátravan, biztos, hogy nem zár rossz évet a fiatal sportoló.„A három nagyobb verseny közül kettőn döntőben szerepelhettem, egyiket meg is nyertem, s ha azt is figyelembe vesszük, hogy az év elején még sérült voltam, azt gondolom, ez nem rossz eredmény" – tette hozzá Sipőcz Richárd, akinek jövőbeli vágya felnőttként is nagy világversenyen a dobogón állni.„Nagyon jól érzem magamat Győrben, szeretek az edzőmmel, Gyimes Nikolett-tel együtt dolgozni. Mindenképp cél a jövő évi ifjúsági EB-re kijutni, s ahogy említettem, a juniorok között is szeretnék minél több sikert elérni. Ahogy minden sportolónak, nekem is célom a legjobbnak lenni, egyszer felnőttként világbajnokságon, olimpián szerepelni. Fantasztikus lenne, ha valamikor miattam szólna majd a magyar himnusz."