Cselgáncs - Győrben a legjobb ifjúsági dzsúdósok

A program

November 17., 9 ó: selejtezők (férfi 50, 55, 60 és 66, női 40, 44, 48 és 52 kg). 16.15 ó: döntők.

November 18., 9 ó: selejtezők (férfi 73, 81, 90 és +90, női 57, 63, 70 és +70 kg). 16 ó: döntők.

Az eseményt felvezető sajtótájékoztatón Radnóti Ákos, a város alpolgármestere elmondta: Győr továbbra is a sport fellegvára, a 2017-es Európia Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) óta is számos rangos versenynek volt már házigazdája a megyeszékhely, s a tervek szerint ez a jövőben is így lesz.Nagy András, a magyar szövetség sportigazgatója arról számolt be, hogy 27 ország 440 versenyzője lép majd tatamira, köztük a magyarok – és egyben a győriek – nagy reménysége, Sipőcz Richárd, aki az EYOF-on is győzött, míg a másik győri, Gombás Bálint tavaly megnyerte az ifi EK-t.Sipőcz annyit mondott az esélyekről, hogy bár a főbb versenyeivel idénre végzett, hazai környezetben szeretne szépen búcsúzni a korosztálytól. Gombás súlycsoportot váltott, de 55 kg-ban is a legtöbbet szeretné kihozni magából, akárcsak a hölgyeknél Farkas Szilvia, aki minél jobb eredményt vár magától.