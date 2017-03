Cselgáncs - Gyertyás Róza Koroncóról a világ legjobbjai közé tart

Gyertyás Róza több nagy sikert is elért már idén.

Komoly ígéretnek számít a sportágban Gyertyás Róza, a koroncói Tutti JK 16 esztendős dzsúdósa. A fiatal sportoló jelenleg az 59. helyen áll korosztálya világranglistáján a 48 kg-osok között, s jó eséllyel pályázik arra, hogy az idei nagy versenyeken – világ-, Európa-bajnokság és a győri EYOF – is tatamira lépjen. Ehhez még minimum egy érmet szereznie kellene a soron következő öt Európa-kupán, melyből a legközelebbit most hétvégén rendezik majd Zágrábban.A Révai-gimnázium 9. osztályos tanulóját egyébként egy véletlen sodorta le a cselgáncsozók közé, pontosabban az óvodában egy fiúnak köszönheti, hogy elkezdte űzni a sportágat.„Róza ötéves volt, amikor egyik ovistársa, aki amúgy már dzsúdózott, megverte, s ő ezen annyira felhúzta magát, hogy ő is meg akart tanulni cselgáncsozni. Ezért levittük az edzőterembe, s ott is ragadt. Érdekesség, hogy azzal a fiúval még egy darabig együtt edzett, s mindig komoly presztízsharcot vívtak egymással az edzések során. Aztán úgy alakult, hogy a fiú abbahagyta a dzsúdót" – mondta a kezdetekről Gyertyás János, Róza édesapja.

Győrött lesz az ob

Kedden dőlt el, hogy – miután Cegléd visszalépett a rendezéstől – a junior ob a győrszentiváni Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban lesz március 18-án, s Gyertyás Róza ott is versenyez.

Róza hamar megmutatta tehetségét, hét éve diák C korcsoportban országos bajnokságot nyert, majd később is ott volt rendre az élmezőnyben, a dobogós helyek gyakoriak voltak. Pár éve kisebb törés következett a pályafutásban, a koroncói Tutti JK kis híján megszűnt. Mint arról korábban lapunkban is beszámoltunk, a kultúrházban alig jutott idő az edzésekre, ám végül a probléma megoldódott, s az idén harmincéves egyesület megmenekült.„Akkor valóban nem edzettem annyit, több társam is elmaradozott, abbahagyta a sportot. Én viszont komoly energiát fektettem a dzsúdóba, s szerencsére ennek meg is lett az eredménye. Ismét elkezdtek jönni az érmek" – vette át a szót Róza, aki azóta már a válogatott keret tagja. Tegnap is – az iskola után – Budapestre utazott a válogatott keret edzésére.„Itt gyakorlatilag a felnőttől az ifiig bezárólag ott van, aki számít. Sőt, nemegyszer az is előfordul, hogy a nemzetközi elitből is érkeznek sportolók. Volt, hogy tizenhét ország válogatottjai készültek közösen. Ezeken rengeteget fejlődik Róza, aki az Európa-bajnok, világbajnoki és olimpiai bronzérmes Csernoviczki Évával is edzett már" – folytatta Gyertyás János, akinek lánya a felnőttek között idén az országos bajnokságon második lett, megnyerte az ifi ob-t és a junior Magyar Kupát, az olaszországi Európa-kupát pedig az ötödik helyen zárta. Itthon vezeti a rangsort, de egy érem még mindig kell neki a biztos nemzetközi részvételhez.Erre öt esélye van: a hétvégén Zágrábban versenyez, majd következik Teplice, Berlin és a lengyelországi Bielsko Biala, valamint lesz egy Európa-kupa Romániában is.„Természetesen nagyon örülnék, ha kijutnék a vb-re, EB-re és az EYOF-ra, utóbbi mégiscsak Győrben lesz, ami duplán hazai pálya számomra. Sokat dolgoztam ezért, bizakodó vagyok" – tette hozzá Gyertyás Róza, aki a cselgáncs mellett még néptáncol is, mindez azonban nem látszik meg a tanulmányi eredményein. A Révai matek–angol szakára a harmadik legjobb felvételit írta meg tavaly, idén félévkor pedig nevelőtestületi dicséretet kapott, miután csak testnevelésből kapott négyest, a többi jegye ötös volt.