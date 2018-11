Cselgáncs - Arannyal búcsúzott a korosztálytól Sipőcz Richárd

Elsöprő sikert hozott a II. ifjúsági Európa-bajnokság, melynek ezúttal is Győr, azon belül az Olimpiai Sportpark adott otthont. Az elmúlt évinél is nagyobb érdeklődés övezte a rangos utánpótlástornát: huszonhét ország 422 dzsúdósa lépett tatamira, köztük kilencvenegy magyar dzsúdóka.



A mieink alaposan ki is tettek magukért: Szatmári György (66 kg, UTE), Nerpel Gergely (81 kg, Rákosvidéke Hajtós DSE), Sipőcz Richárd (+90 kg, SZESE) és Varga Brigitta (57 kg, KSI) a dobogó legfelső fokára állhatott a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) dzsúdótornájának is otthont adó teremben.



Ugyancsak a döntőig verekedte magát, végül ezüstérmet szerzett Tóth Botond (73 kg, Szeged) és Kardos Tímea (52 kg, Tatabánya). A bronzérmeseket nem könnyű felsorolni, hiszen nyolcan is dobogóra állhattak: Kovács Bence (55 kg, Tatabánya), Máthé Bence (60 kg, BHSE), Ócsai Sándor (73 kg, Cegléd), Turánszki Zalán (90 kg, Miskolc), Vaska Fanni (44 kg, Tatabánya), Kriza Anna (48 kg, Miskolc), Czerlau Jennifer (70 kg, Miskolc) és Faragó Petra (+70 kg, Miskolc) is a harmadik helyen zárt.



A mieink további mérlege további három ötödik – közte a GYAC versenyzője, a +70 kg-ban induló Farkas Szilvia – és hét hetedik helyezés. A koroncói Tutti dzsúdósa, Gyertyás Róza (52 kg) nem ért el helyezést.



Sipőcz Richárd ismét megörvendeztette a győrieket, ezzel a győriek kiválósága, aki ugyanitt a 2017-es EYOF-ot is megnyerte, aranyéremmel búcsúzott a korosztálytól.