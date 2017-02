Csay Renáta a világ legjobb kajakosa

Csay Renáta (középen) a gálán a díjátadó után.

Csay Renátát, a győri Graboplast VSE 18-szoros világbajnok maratoni kajakosát választották meg a tavalyi év legjobb kajakosának.A World Paddle Awards gálát a portugáliai Montebelóban a hétvégén rendezték meg, a győri versenyző ezen vehette át a legjobbnak járó díjat.„Nagyszabású rendezvény keretében, több száz ember előtt kaptuk meg az elismeréseket – nyilatkozta a Kisalföldnek még Portugáliában Csay Renáta. – Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy engem választottak meg ebben a kategóriában. A díj rangját növeli és egyben különleges is a számomra, hogy nemcsak a szurkolók szavazhattak, hanem egy szakemberekből álló úgynevezett akadémia is, ennek tagja volt például a nyolcszoros olimpiai bajnok, huszonnyolcszoros világbajnok német Birgit Fischer."

Remek eredményekkel büszkélkedhet a kiváló győri kajakos, aki azonban nem tervezi, hogy ezzel a díjjal búcsút int a versenyzésnek is.„Még van bennem ambíció a folytatást illetően, persze kérdés, mit szólnak ehhez a fiatalok – mondja mosolyogva magáról a márcus 21-ig még 39 éves Csay Renáta . – Idén Dél-Afrikában rendezik a világbajnokságot, ahová szeretnék kijutni és ott megvédeni a címeimet. Az első vébéim egyikén indultam ebben az országban és az nem sikerült jól, hiszen kilencedikek lettünk. Most itt mindenképpen javítani akarok és akkor azok az emlékek is megszépülnek."A győri kajaksport tavaly is érdekelt volt ezen a gálán, akkor Homonnai Lucát mint a világ legjobb ifjúsági versenyzőjét díjazták.