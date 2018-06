Cristiano Ronaldo ablaka alatt énekeltek az iráni szurkolók - videó

Egy portugál televíziós társaság arról számolt be, hogy a válogatott sztárja, Cristiano Ronaldo az együttes szállodájának ablakán keresztül különböző gesztusokkal kérte az iráni drukkereket, hogy maradjanak csendben, de néhány tucatnyian még hétfőn reggel is hangosan énekeltek, zenéltek a Szaranszk belvárosában álló hotelnél.A helyi rendőrség tájékoztatása szerint vasárnap este kapták az első hívást a zavart keltő irániakról, akiknek első hulláma Ronaldót akarta látni. A portugál játékos eleget is tett a kérésüknek, majd meggyőzte az iráni drukkereket, hogy távozzanak.Ezt követően viszont második hullámban is megérkeztek az irániak, ők azonban már hangoskodtak, énekeltek, eszükbe sem jutott elmenni vagy éppen csendben maradni, a lelkesedésük pedig több órán át kitartott."Kedvelem Cristiano Ronaldót és a portugál válogatottat, de fontos mérkőzést játszunk ellenük, nekünk szurkolóknak meg kötelességünk mindenben segíteni a csapatunkat, amiben tudunk" - mondta Mehdi Fajez, az egyik iráni drukker, civilben informatikai szakember. Hozzátette: internetes üzenetekből értesült honfitársai ötletéről, hogy az ellenfél megzavarásával, fárasztásával kedvenceiknek nagyobb győzelmi esélyei legyenek.Montreh Fayoud, egy iráni női szurkoló ezzel szemben elmondta: vacsoráról tartottak a szállásuk felé, amikor honfitársaikra lettek figyelmesek. Természetesen csatlakoztak hozzájuk, de miután világossá vált előttük a csoportosulás célja, azonnal távoztak, mert nem értettek vele egyet.A vb-n az iráni és a portugál válogatott a B csoport harmadik fordulójában mérkőzik meg egymással. A hétfő (ma) esti összecsapáson a továbbjutás a tét: a portugálok 4, az irániak 3 ponttal állnak a csoportkör zárása előtt.