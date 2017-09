Célba ért Mohácsnál Hidvégi-Üstös Pál ultrasportoló, aki a Duna magyarországi szakaszát úszta végig Váctól Mohácsig hét nap alatt, hogy felhívja a figyelmet természeti és teremtett környezetünk értékeire és védelmére, a pozitív emberi értékek, a kitartás, az erő és a hit fontosságára.



Augusztus 31-én, csütörtökön Mohácson ért "célba" Hidvégi-Üstös Pál a Sokác-révnél, ahol Cserdi Áron, a város alpolgármestere várta - közölte a kezdeményezést képviselő kommunikációs cég pénteken az MTI-vel.



A 235 kilométeres táv megtétele közben számos település polgármesterével találkozott, Szilágyi István, Dunaegyháza első embere még úszott is a sportolóval néhány kilométert. Hidvégi-Üstös Pált kenusok, kajakosok kísérték, de odafigyeltek rá mindenhol a vízirendészet munkatársai is.



Az ultrasportoló 11 évvel ezelőtt a világon elsőként végigúszta a Tiszát, 32 nap alatt tette meg a 852 kilométeres távot. A közlemény idézi a sportolót, aki a partraszállás után elmondta: kíváncsi volt arra, hogy mennyivel lesz szeszélyesebb, embert próbálóbb a Duna, mint a Tisza volt. "Most már elmondhatom, hogy sokkal. Nagyobb a hajóforgalom, váratlan forgók és vízszintesen mozgó limányok keletkeznek a hidaknál, gátaknál vagy csak a meder sajátságából adódóan. Több helyen visszafelé kellett úsznom. A neoprén ruha is úgy viselkedett, mintha kilométerenként 400-szor húztam volna ki egy expandert" - hangsúlyozta Hidvégi-Üstös Pál.



A sportoló számára fontos volt, hogy minél több Duna menti lakossal, sportolóval, strandolóval tudjon találkozni, beszélgetni. Mint írják, Hidvégi-Üstös Pál szeretné átadni a környezet védelmének fontosságát, valamint azokat a pozitív emberi értékeket, mint a pozitív gondolkodás, a kitartás, és a hit.



Az ultrasportoló a nyár elején egy 150 éves velocipéd nyergében tekerte végig a Duna menti településeket Magyarországon, a Duna végigúszása után pedig a 70 maraton a Dunáért elnevezésű program keretében szeptember végén tíz országon keresztül végigfut a Duna forrásától a folyó torkolatáig, hogy felhívja figyelmet az élő vizek fontosságára.



Az ultrasportoló több mint 15 éve hajt végre emberfeletti sportteljesítményeket, végigúszta és végig is futotta a Tiszát. Az Old Spice Afrika Expedíció során egy nemzetközi csapatot vezetve végigkerékpározta és futotta Afrikát Fokvárostól Alexandriáig, járt Nyugat-Szaharában, futott a Nílusért Szudánban és 2013-ban húszezer kilométeren keresztül járta, biciklizte végig Közép-Ázsiát magyar felfedezők nyomában.