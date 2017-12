Cannavaro visszavonul

Szombaton játssza utolsó mérkőzését Paolo Cannavaro, az olasz élvonalbeli Sassuolo labdarúgója, aki januártól a bátyja, a kínai Kuangcsou Evergrande vezetőedzőjeként dolgozó Fabio munkáját segíti.



"Furcsa érzés lesz szombaton elbúcsúzni, de meghoztam egy döntést, úgyhogy nem fog hiányozni a pálya. A csapattársaim viszont biztosan hiányoznak majd" - mondta sajtótájékoztatóján a 36 éves hátvéd, aki az AS Roma otthonában búcsúzik a játéktól.



Cannavaro a szülővárosában, Nápolyban kezdett futballozni, majd megfordult a Parma és a Verona csapatában, 2006 és 2014 között a Napoliban szerepelt, és három évvel ezelőtt igazolt Sassuolóba.



"Szerettem volna nyomot hagyni a pályán, és azon kívül is, most viszont új év és új élet következik" - fogalmazott.



Pályafutása legszebb pillanatának azt tartja, amikor nagy küzdelemben bennmaradt jelenlegi együttesével a Serie A-ban, a legkellemetlenebb emlék pedig az, amikor - szintén a Sassuolóval - kiestek az Európa Ligából a sok sérültjük miatt.



A középhátvéd köszönetet mondott a klubvezetőknek, amiért szezon közben elengedték.



Mint kifejtette, a kínai élvonalban címvédő Kuangcsou Evergrande csapatánál azokat a futballistákat kell majd edzenie, akik kevesebb játéklehetőséghez jutnak.



"Nagy élmény és hatalmas ugrás lesz számomra. Kiváltságosnak érzem magamat, amiért a visszavonulásom után is olyan dolgot csinálhatok, ami érdekel" - nyilatkozta.



Paolo Cannavaro elárulta, a játékosként világbajnok, edzőként pedig 2013 óta tevékenykedő bátyjával, Fabióval nem töltöttek túlságosan sok időt együtt, sőt éveken keresztül szinte alig találkoztak, ezért is örül a közös munkának.