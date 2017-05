C. Ronaldo a világ legjobban kereső focistája

Cristiano Ronaldo a világ legjobban kereső labdarúgója az amerikai Forbes magazin friss listája szerint.



A spanyol bajnok Real Madrid portugál klasszisa tavaly június elseje óta 93 millió dollárral lett gazdagabb, ebből a Forbes adatai szerint 58 millió dollár a fizetése, míg a maradék 35 milliót a szponzoraitól zsebelte be a négyszeres aranylabdás. Ronaldo ezzel egymást követő negyedik évben zárt az élen a labdarúgók között.



A második helyen az FC Barcelonával szombaton Spanyol Kupát nyert argentin Lionel Messi áll 80 millió dollárral (53+27), míg a képzeletbeli dobogó alsó fokára csapattársa, a brazil Neymar fért fel 37 millióval (15+22).



A jövő szombati, cardiffi Bajnokok Ligája-döntőre címvédőként készülő madridiak még két játékost adnak az első tízbe: a walesi Gareth Bale a negyedik, míg a kolumbiai James Rodríguez a kilencedik a listán, míg a katalánoktól az uruguayi Luis Suárez a hetedik. A két spanyol csapat játékosain kívül csak manchesteri labdarúgók fértek be a tízbe: a Unitedből a svéd Zlatan Ibrahimovic, az angol Wayne Rooney és a francia Paul Pogba, a Cityből pedig az argentin Sergio Agüero.



Érdekesség, hogy a másik BL-döntős együttes, az olasz bajnok és kupagyőztes Juventus egyetlen játékosa sem fért be a legjobb húsz közé a kereseti listán.



A tíz legjobban kereső labdarúgó a Forbes szerint:



Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid) 58+35 millió dollár

Lionel Messi (argentin, FC Barcelona) 53+27

Neymar (brazil, FC Barcelona) 15+22

Gareth Bale (walesi, Real Madrid) 23+11

Zlatan Ibrahimovic (svéd, Manchester United) 27+5

Wayne Rooney (angol, Manchester United) 17, 6+6

Luis Suárez (uruguayi, FC Barcelona) 17, 3+6

Sergio Agüero (argentin, Manchester City) 14, 6+8

James Rodríguez (kolumbiai, Real Madrid) 14, 9+7

Paul Pogba (francia, Manchester United) 17, 2+4



Az első összeg a fizetést, a második a szponzori bevételeket jelöli.