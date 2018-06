Büntetőváltás után - Franciaország-Ausztrália 2-1

FIFA világbajnokság, C csoport, 1. forduló. Kazany, 43 ezer néző. Vezette: Andres Cunha (uruguayi)Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez - Pogba, Tolisso (Matuidi, 78.), Kante - Griezmann (Giroud, 70.), Mbappe, Dembele (Fékir, 70.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.Ryan - Milligan, Behich, Risdon, Sainsbury - Mooy, Jedinak - Rogic (Irvine, 72.), Leckie, Kruse (Arzani, 85.) - Nabbout (Juric, 64.). Szövetségi kapitány: Bert van Marwijk.Griezmann (58., büntetőből), Pogba (80.) ill. Jedinak (62., büntetőből).Tolisso (76.) ill. Leckie (13.), Risdon (57.), Behich (87.)VÉGE! Franciaország 2-1-re nyer: egyenlítenie még sikerült Ausztráliának, de Pogba remek góljára már nem volt válaszuk. A meccsre aligha fogunk emlékezni évtizedek múlva is, de a francia középpályás gólja azért nem volt csúnya!Nem tudnak a kapu elé kerülni az ausztrálok, hiába támadnak sokkal nagyobb elánnal, mint eddig.Öt perc a hosszabbítás a meccs végén - meg tud-e menteni egy pontot Ausztrália, vagy a franciák innen már behúzzák?Ezt most túljátszották a franciák, Mbappé kicselezte a kapuját elhagyó Ryant is, de hiába tette a túloldalon üresen álló Fékir elé, ő nem lőtte el - a visszatett labdájával viszont Pogba már nem tudott lőni.Behich kap lapot, miután lerántja Fékirt a jobb oldalon.Jön az utolsó ausztrál csere: Kruse helyett Arzani jön. Van-e még annyi az ausztrálokban, hogy innen is visszajöjjenek?Megint vezetnek a franciák! Szép egyérintő után jutnak el a tizenhatosig a franciák, majd Pogba inkább ésszel, mint erővel lő - a felső lécről azonban a gólvonal mögé vágódik a labda, egyértelmű a helyzet. 2-1 Franciaországnak!Szavazzon arról, büntetőt érdemeltek-e a franciák!Ez volt Tolisso utolsó megmozdulása, Matuidi jön a helyére.Ez csúnya volt, Tolisso koccantotta össze ellenfele bokáját hátulról, ez sárga.Cserélnek az ausztrálok is: Rogic helyett Irvine érkezik. Umtitit közben Maradonához hasonlítják - a mozdulat között legalábbis valóban van hasonlat.Hát ezt: Deschamps cserél, méghozzá Griezmann helyett jön Giroud. Sőt, kettős csere: Fékir áll be Dembele helyére.Mit lép erre Franciaország? A gyors egyenlítés után Ausztráliának aligha kell mást játszania, a franciáknak viszont nem úgy tűnt, hogy ment volna akcióból a gólszerzés. Közben Ryan tisztáz Mbappé elöl.Ausztrál csere: Nabbout helyét Juric veszi át a folytatásra.Jedinak higgadtan értékesíti a tizenegyest: Lloris elmegy a jobb sarokra, Jedinak meg begurítja, 1-1!Lerohanják a játékvezetőt az ausztrálok egy ívelés után, Umtiti kezezett - ez teljesen egyértelmű, az egekben a francia védő keze, de hogy miért, azt ő maga sem tudhatja. Tizenegyes az aussziknak is!Griezmann áll a labda mögé: magabiztosan vágja a kapu bal oldalába, Ryannak esélye sincs. Videóbíró ide vagy oda, ez közel sem volt egyértelmű büntető, viszont a tényen nem változtat: vezetnek a franciák.Ebben most volt ritmus: Pogba remek lapos passzával Griezmann lépne ki, de Risdonbecsúszással tisztáz. Visszanézik az esetet videón -A videó alapján sem tűnik egyértelműnek, de Andres Cunha befújja a tizenegyest. Risdon kap egy sárgát is. Itt a vitatott eset!Ez veszélyes, de Nabbout végül nem tud lefordulni Umtitiről a tizenhatoson belül.Lucas Hernandez tenné középre balról, de Milligan ezt is kifejeli. Kintről nem lőnek a franciák, a beadások veszélytelenek, átjátszani pedig eddig nem sikerült az ausztrál védelmet.Folytatódik a meccs, a szünetben egyik csapat sem cserélt.Ennyi volt az első félidő, ugyan jól kezdtek a franciák, az első tíz perc után azonban alig volt lehetősége Pogbáéknak - ráadásul a legnagyobb helyzet az ausztrálok előtt adódott. A pihenő után folytatjuk!A félidei statisztika: nem mondható, hogy a franciák egyértelműen jobbak lettek volna.Behich elé kerül vissza a saját beadása, majd el is lövi a tizenhatos bal sarkáról, de elzúg a keresztléc fölött. Egy perc a ráadás.Dembele sem tudja átfűzni védőjét: így nehéz lesz. Dicséret illeti persze az ausztrálokat, akik roppant feszesen futballoznak - most például Sainsbury egy légstoppal szedi le Griezmann elöl az indítást.- Már csak öt perc az első félidőből, és hol van már az a francia dominancia, amivel kezdődött a meccs...Lucas Hernandez lőne a kapu előtt keresztbe, de Milligan kivágja a labdát szögletre. Bár szó volt arról, hogy elég keményen játszanak az ausztrálok, az internetezők úgy vélik, a franciák igyekeznek rá is játszani erre. Valahogy így.Ha ausztrál pontrúgás, akkor Mooy - ezt azonban most lehúzza Lloris. Indul is a francia támadás, de Lucas Hernandezzel szemben Sainsbury mutat be egy remek szerelést a tizenhatoson belül.- Pavard beadására érkezne Griezmann, de Milligan mutat be egy fontos mentést. Ausztrália már nyolc szabálytalanságnál tart - ez a ritmus azért valószínűleg nem lesz tartható, de egyelőre okosan tördelik a játékot akkor, amikor kell.Kiegyenlített játék zajlik, a franciák ugyan bekezdtek, de nem sikerült megszerezniük a vezetést, az ausztrálok pedig egyre bátrabb futballt mutatnak.Majdnem vezetnek az ausztrálok! Mooy balról ível középre, ahol jó is a csúsztatás, Tolisso viszont olyan szerencsétlenül ér hozzá, hogy az a saját kapujára lesz veszélyes, Lloris azonban bravúrral kiszedi a labdát a bal alsóból!Leckié a meccs első sárgája, aki Lucas Hernandezt buktatja.Kicsit kijön a szorításból az ausztrál csapat, Mooy szabadrúgását Leckie tudja megcsúsztatni, de ez elmegy a kapu fölött.A harmadik francia kísérlet, most Dembele lefejelt labdáját tűzi rá Griezmann, de ezt is fogja Ryan, bár nem kellett hozzá bravúr. Dominál Deschamps csapata, ez egyértelmű.Pogba mintegy húszméteres szabadrúgását fogja Ryan. Egy indítás Kruse felé, de ez hosszú - pedig lett volna területe.Rögtön itt az első helyzet, Mbappé ugrik ki Kanté passzával, kissé kisodródik vele, Ryan szögletre üti a lövését. A PSG támadója egyébként a valaha volt legfiatalabb francia játékos, aki világ-, vagy Európa-bajnokságon pályára lép - 19 éves és hat hónapos.Az ausztrálok kezdték a meccset.A franciák egyébként a legutóbbi 12 világbajnoki csoportmeccsükből csak hármat nyertek meg: nem a legjobb arány. A legutóbbi három találkozójukból egyébként csak egyet nyertek meg a franciák, igaz, 2013 októberében azt 6-0-ra. De 2001 júniusában például az ausztrálok nyertek, az egy Konföderációs kupa meccs volt. A franciák mai kezdőjének átlagéletkora alig haladja meg a 24 évet - kérdés, a rutinosabb ausztrálok ellen ez mennyit fog számítani?- Nem semmi napja van egyébként az ausztráloknak, hiszen a futball-válogatottjuk mellett egyszerre lesz pályán a krikett és a rögbi csapatuk is. A szurkolóik pedig tudnak alkotni!- Köszöntjük olvasóinkat, bemutatkoznak a franciák is a világbajnokságon: ellenfelük az az Ausztrália lesz, amely a főpróbáját a magyar válogatott ellen tartotta, ahol az utolsó pillanatokban, egy öngóllal tudtak nyerni. A gallok már javában melegítenek a kazanyi stadionban, íme!Hugo Lloris - Benjamin Mendy, Raphaël Varane, Adil Rami, Benjamin Pavard - NíGolo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Antoine GriezmannMathew Ryan - Josh Risdon, Trent Sainsbury, Mile Jedinak, Aziz Behich - Massimo Luongo, Aaron Mooy, Matthew Leckie, Robbie Kruse, Jackson Irvine - Tomi JuricDidier Deschamps szövetségi kapitány - aki játékosként 1998-ban világbajnok lett hazai környezetben - többek között két "százmilliós" támadót is bármikor bevethet, Kylian Mbappé helye megkérdőjelezhetetlen a kezdőben, de Ousmane Dembélé pályára küldése sem lenne meglepetés. Őket ráadásul a 27 évével és 54 válogatottságával már bőven rutinosnak nevezhető Antoine Griezmann segíti majd a támadósorban - a végül az Atlético Madridnál maradó csatár az elmúlt szezonban a világ egyik legjobbja volt a posztján. A 19 éves Mbappé minden idők legfiatalabb francia vb-résztvevője lesz, a rekordot most még Bruno Bellone tartja, aki 20 évesen és 118 naposan lépett pályára 1982-ben.A franciák és az ausztrálok eddigi négy egymás elleni összecsapásából kétszer az európaiak nyertek, egy döntetlen és egy szigetországi siker mellett. Legutóbb 2013. október 11-én, a párizsi Parc des Princes-ben találkoztak, akkor fölényes, 6-0-s győzelmet arattak a vendéglátók.A statisztikák alapján (is) a franciák a favoritok, ugyanis vb-n még soha nem kaptak ki az ázsiai zónából érkező riválistól, míg az ausztrálok nyolcból hat olyan vb-mérkőzésüket elveszítették, amikor európai csapat volt az ellenfél. A kivétel a horvátok elleni 2006-os 2-2, illetve a szerbek felett aratott 2010-es 2-1-es győzelem. A francia válogatott legutóbbi 14 nagy tornáján csak egyszer, a 2002-es vb-n kapott ki a nyitómérkőzésén, akkor címvédőként hatalmas meglepetésre Szenegál győzte le 1-0-ra.A franciák két évvel ezelőtt hazai környezetben elveszítették a portugálokkal szemben az Európa-bajnokság döntőjét - érdekesség, hogy kontinensviadalok aktuális második helyezettje még soha nem nyert világbajnokságot.A történetük ötödik vb-je előtt álló ausztrálok - akik a selejtezősorozat legeredményesebbjei voltak 51 találattal - csak a 2006-os tornán jutottak tovább a csoportjukból, s csakis ebben az évben nyerték meg a nyitómeccsüket, Kaiserslauternben Japánt győzték le 3-1-re.A szigetországiak a felkészülésük során mindkét mérkőzésüket megnyerték, június 1-én Csehországot 4-0-ra, míg múlt szombaton a Groupama Arénában Magyarországot 2-1-re győzték le. Amennyiben sikerülne a bravúr a franciák ellen, akkor 1997 óta először nyernének sorozatban három mérkőzést UEFA-tagország csapatával szemben - akkor Norvégia, Macedónia és ugyancsak Magyarország volt az "áldozat".Az ausztráloknál Tim Cahill és Mark Milligan is a negyedik vb-jére készül, igaz, csak előbbi lépett pályára 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben, ráadásul Pelé, Uwe Seeler és Miroslav Klose mellé csatlakozhat azzal, ha esetleg gólt szerez, ugyanis mindhárom korábbi vb-n megtette ezt. Hozzá hasonlóan Oroszországban a mexikói Rafael Márquez és a portugál Cristiano Ronaldo csatlakozhat ehhez az elitklubhoz.A csoport másik mérkőzésén a világbajnokságra 1982 után visszatérő Peru Dániával találkozik. A dél-amerikai gárda tavaly november 15-én utolsóként csatlakozott a 32 csapatos mezőnyhöz, miután 2-0-s összesítéssel megnyerte az Új-Zéland elleni pótselejtezőt. Velük kapcsolatban a legnagyobb kérdés az volt, hogy a csapatkapitány, Paolo Guerrero ott lehet-e a tornán azt követően, hogy féléves eltiltást kapott, mert az argentinok elleni vb-selejtezőt követően adott mintájában kokainszármazékot találtak.A 34 éves támadó végül hosszas huzavonát követően zöld jelzést kapott, s például a szaúdiak elleni felkészülési mérkőzésen két góllal jelezte, készen áll a viadalra.Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint nem jelent hátrányt a világbajnokságon, hogy a francia labdarúgó-válogatott keretének tagjai kevés tapasztalattal rendelkeznek a nagy tornákat illetően.A szakember csapata szombati, Ausztrália elleni nyitómérkőzését megelőzően elmondta: nem jelent kockázatot, hogy a franciák keretébe több fiatalt hívott meg, és a 23 játékos közül csak hatnak van vb-tapasztalata."Azért választottam őket, mert a csapat hasznára lehetnek és minőséget képviselnek" - nyilatkozta Deschamps. Az ausztrál riválist illetően hozzátette: "erős, fegyelmezett és szervezett" csapattal találkoznak.Hugo Lloris csapatkapitány elárulta: már az első perctől nehéz mérkőzésre számít szombaton. A 31 éves kapus a vb esélyeseivel kapcsolatban megemlítette, hogy szerinte a francia válogatott nem sorolható közéjük, ellentétben "a brazil, a német és a spanyol csapattal"."Sok kiváló játékosunk van, de szerénynek kell lennünk. Megvan bennünk a kellő becsvágy, de a pályán kell bizonyítanunk" - mondta Lloris.