Budapesti női tenisztorna - Babos nagy csatában jutott az elődöntőbe

A világranglistán 33. magyar játékos a pénteki utolsó negyeddöntőben a hetedikként rangsorolt Oceane Dodinnel (63.) csapott össze, akit eddig egyetlen meccsükön megvert a 2014-es poitiers-i verseny döntőjében. A második csata taktikailag nem hozott meglepetést, a 183 centis ellenfél bivalyerős adogatásokkal és alapütésekkel bombázta a 23 éves Babos térfelét, aki viszont remekül védekezett, és igyekezett kibillenteni a ritmusból Dodint. Ennek ellenére a 20 éves francia került brékelőnybe (0:2), aztán Babos 3:3-nál utolérte őt, amit egy hatalmas "Gyerünk!" kiáltással nyugtázott.



Ezt egymás után további két brék követte - többek között az elbizonytalanodó Dodin negyedik kettős hibájának is köszönhetően -, aztán a párosban már elődöntős soproni teniszező három fonák nyerővel ismét elvette riválisa szerváját, ami már a szettelőnyt jelentette neki (6:4). A folytatás is kiegyenlített küzdelmet hozott, mígnem a hullámvölgybe került Babos 2:2-nél elvesztette az adogatását, aztán 2:4-nél egy hálóról szerencsétlenül lecsorgó labdával megint. Így 2:5-nél a lille-i játékos a szettért szerválhatott, melyet stílszerűen egy ásszal zárt le (2:6). A döntő játszma ennélfogva nem sok jót ígért a magyarnak, aki azonban összeszedte magát, stabilabban ütött hátulról, és remekül mozgatta ellenfelét.



A "feltámadás" jutalma egy brék lett (2:0), Dodin innentől egyre tanácstalanabb lett, sorra rontott, s nemsokára már 5:0 állt az eredményjelzőn. Ezután a francia erejéből már csak egy gémre futotta, s Babos végül 1 óra 47 perc alatt bejutott a négy közé. Az elődöntőben a harmadik helyen kiemelt német Julia Görges (56.) lesz az ellenfele, akivel először találkozik majd. "A második szett után behívtam az edzőmet, mert kicsit kétségbe estem, hogy ilyen simán elment a játszma. Megállapítottuk, hogy sokkal passzívabb lettem, romlott a szervaszázalékom, és a tenyeresére kell játszanom" - elemezte a meccs fordulópontját az MTI-nek Babos, hozzátéve, a hajrá megint nehéz volt, ellenfele "beleszállt mindenbe ész nélkül", ezért ismét elő kellett vennie a legjobb szerváit.



"Dodin játéka nagyon kiszámíthatatlan, benne van a 6:1 és az 1:6 is, a labdáiba nem lehet belenyúlni, amikor sül a keze. Az első szerváimat is visszagyorsította nyerőre, ilyeneket Serena Williamstől sem szoktam kapni. Szerencsére elkezdett hibázni, és egyre lejjebb ment a játéka" - tette hozzá. Következő ellenfeléről elmondta, Görges szereti ezt a borítást, egész héten jól szervált, és kulcskérdés lesz, hogy melyikük adogat jobban.



"Sokat párosoztunk már, nagyon jóban vagyunk, kedvelem őt és a csapatát, szóval várom a holnapot, amikor ráadásul két meccset is játszom majd" - jelentette ki Babos. Előzőleg a másodikként rangsorolt Lucie Safarova (47.) a második szettben 0:4-ről 5:4-re fordított, de három meccslabdát is elpuskázott a selejtezőből érkezett fehérorosz Aliakszandra Szasznovics ellen (123.), aztán végül 7:5-re nyert. Eredmények: negyeddöntő: Babos (1.)-Dodin (francia, 7.) 6:4, 2:6, 6:1 Safarova (cseh, 2.)-Szasznovics (fehérorosz) 6:3, 7:5 korábban: Görges (német, 3.)-Wickmayer (belga, 5.) 6:1, 7:5 Witthöft (német)-Beck (német, 8.) 6:1, 6:1 A szombati elődöntő párosítása: Babos-Görges, Witthöft-Safarov.