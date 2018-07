Budapesten lehet az atlétika vb 2023-ban

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) tanácsa Buenos Aires-i ülésén Budapestet javasolta házigazdának a 2023-as szabadtéri világbajnokságra.



Az IAAF elnöke, Sebastian Coe a tanácsülést lezáró sajtótájékoztatón ismertette a 27 tagú vezető testület javaslatát, amely szerint a tárgyalások jelenlegi állása alapján a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) és Budapest a preferált helyszíne a 2023-as atlétikai világbajnokságnak - tájékoztatta a MASZ szombaton az MTI-t.



"Az IAAF új pályázati rendszerében foglalt magas szintű elvárásainak kell megfelelnünk ahhoz, hogy decemberben hivatalosan is a Magyar Atlétikai Szövetséget hirdethessék ki győztesnek. Addig - és reményeink szerint az azt követő közel öt évben - is csak az a cél lebeghet a szemünk előtt, hogy a valaha volt legjobb világbajnokságot rendezhessük" - mondta Deutsch Péter, a MASZ Budapest 2023 pályázati bizottságának elnöke.



A még mindig fedettpályás országos csúcsot tartó korábbi magasugró hozzátette: hatalmas megtiszteltetés, hogy az IAAF tanácsa méltónak és alkalmasnak tartja Magyarországot arra, hogy 2023-ban világbajnokságot rendezhessen, "25 évvel a nagy sikerű 1998-as Európa-bajnokságot követően egy újabb mérföldkőhöz érkezhet a sportág, amit az egész régió sajátjának érezhet majd".



Fürjes Balázs, nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: "megtisztelő, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség pozitív visszajelzést ad a pályázatunkat illetően. Jó úton haladunk, fontos mérföldkőhöz érkeztünk, ugyanakkor sok van még hátra a decemberi döntésig. Addig is keményen kell dolgoznunk, hogy a célban is Budapest legyen az első."



Gyulai Márton, a pályázati bizottság ügyvezetője a tanácsülés előtt az MTI-nek elmondta, az IAAF szakít korábbi gyakorlatával, amikor több kandidáló közül jelölte ki a rendezőt. Ennek oka, hogy a hagyományos pályázat végén több csalódott város volt, másrészt a jelentkezők sok pénzt költöttek arra, hogy meggyőzzék az IAAF tanácstagjait, akik sokszor nem rendelkeztek a szükséges versenyrendezési tapasztalatokkal. "Az IAAF most partnereket keres, akiket célirányosan választ ki, s akikkel együtt dolgozik, irányítva, segítve a kandidálást" - nyilatkozott Gyulai Márton, aki az európai szövetség (EAA) vezetőségének is tagja.



Az már korábban eldőlt, hogy a jövő évi katari és a 2021-es eugene-i (Egyesült Államok) világbajnokság után a 2023-as vb Európában lesz.