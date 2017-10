Bronzéremmel a nyakában tért haza a vb-ről Mosonmagyaróvárra a gyönyörű fitmodell - fotók

A 23 éves Till Bernadett júniusban költözött Budapestről Mosonmagyaróvárra. Mint azt korábban megírtuk, gőzerővel készült a készül az októberi WBPF világbajnokságra, aminek idén Mongólia adott otthont. Bernadett már túl van a nagy versenyen, ám a WBPF VB előtt az Ausztria kupát is bevállalta."Amikor megláttam a kiírást, hogy a VB előtt lesz az Ausztria kupa, akkor döntötttem el hogy ott is megmérettetem magam. A tervezett forma a második, harmadik versenyre lesz az igazi, így ez pont jól jött ki. A szezon első versenyén első helyezést értem el,aminek nagyon örültem. Rá egy hétre indultunk a magyar csapattal Mongóliába a világbajnokságra" - kezdte a kisalfold.hu-nak."Nagyon hosszú, és fárasztó volt az út. Szerda reggel értünk oda. Kipakoltunk aztán pihentünk egy nagyot, hiszen akkor még itthon éjszaka volt. A rendezők nagyon figyelmesek voltak, mert a versenyzőknek külön készítettek diétás ételeket. Csütörtökön volt a mérlegelés, amikor mindenki megkapta a sorszámát, és már izgatottan vártuk a nagy napot" - folytatta Bernadett.A verseny előtti nap a pihenés jegyében telt, a lányok szombaton álltak színpadra. Bernadett elárulta: soha nem izgult még ennyire egyetlen versenyen sem."Hatalmas volt a tét és nagy nyomás nehezedett rám. Reggel a barnításnál elég rosszul éreztem magam, bármit ettel hányingerem volt és még az orrom is vérzett. Kicsit bepánikoltam, végül szerencsére jobban lettem. Nem volt egyedi az orrvérzésem, többeknek meggyűlt vele a baja a nyomás és alacsony páratartalom miatt lehetett" - mesélte.Azt mondja, amikor aztán fellépett a színpadra, az izgalomnak nyoma sem volt."Minden megszűnt létezni körülöttem, elmúlt a háyninger, elmúlt az izgalom, élveztem a versenyt. Az elődöntő után öt lány került a döntőbe. Sikerült,bejutottam. Végül világbajnoki bronzérmes lettem. A lányok brutál jók voltak, erős mezőny volt" - tette hozzá Bernadett, aki azt is elárulta, először csalódottságot érzett."Később átgondoltam a dolgokat, és boldog vagyok hogy naturálként idáig eljutottam" - tette hozzá.A gyönyörű fitmodel néhány kulisszatitkot is megosztott a kisalfold.hu-val a felkészüléséről. Azt mondja, nagy súlyokkal és alacsony ismétlésszámmal dolgozott, a versenydiétát pedig már jóval hamarabb elkezdte, mint az előző szezonban."A mostani szezonra való felkészülés volt az eddigi legnagyobb kihívás. A környezettváltozás eléggé megnehezítette, sokkal feszültebb voltam, ingerlékenyebb. Kezdem megszokni Mosonmagyaróvárt,de sokszor van honványam, ami szerintem természetes" - árulta el.A versenyeknek még nincs vége, Bernadett hétvégén Budapesten a Fitparádén, jövő héten pedig Mosonmagyaróváron lép színpadra.