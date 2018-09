Bravúros erőemelő sikereket értek el a Botond SE versenyzői a GPC világbajnokságon

Szeptember 16. és 23. között Eger adott otthont a GPC Erőemelő, Fekvenyomó ès Felhúzó Világbajnokságnak. Harmincnégy ország 1040 nevezéssel tette próbára felkészültségét, erejét. A világbajnokságon bravúros eredményeket értek el a mosonmagyaróvári Botond SE versenyzői is.





Frey Dávid:

SHW Junior, fekvenyomás, 2. Hely - 192,5kg

SHW Junior, felhúzás, 1. Hely - 275kg



Kiss László:

- 100 kg Master 7 Eq Felhúzás 1.Hely, abszolút 2. hely - 280 kg



Marinkovich Martin:

-75 open erőemelés 3. Hely - 590 kg

- Fekvenyomás 4. Hely - 157,5 kg



Kiss Máté:

-67.5 erőemelés 1. hely - 465 kg



Király Roland:

-82,5 erőemelés 2. Hely - 520kg



Molnár Tamás:

-110 kg Masters 1 EQ Felhúzás 1. Hely - 312,5 kg



Kardos Miklós:

-82.5 Master 6 Power 2.hely - 405 kg



Bartal József:

100 kg Power open 10. hely - ​620 kg



Smuk Ferenc:

M6 90 kg erőemelés 1. hely, abszolút 2. hely - 625 kg



Piszak Péter:

75 kg fekvenyomás 1 hely, abszolút 2. hely - 200 kg



Lachmann Mirtill:

110 kg erőemelés - 2. hely



Az erőemelés három fogásnemből, guggolásból, fekvenyomásból és felhúzásból áll, de a nevezők külön versenyszámokban is indulhatnak. Ezúttal is megkülönböztetik a kisegítő ruhában, illetve az anélküli, úgynevezett RAW kategóriában szereplőket. A korcsoportok széles skálája a 20 év alatti teenagertől egészen a 40 év feletti mastersig terjed.