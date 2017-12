Bravúr kell a legjobb nyolcért - Magyarország-Franciaország 17.30-tól élőben

Véget ért a csoportkör a németországi női kézilabda-világbajnokságon, vasárnap már a nyolcaddöntőkkel folytatódik a torna. A magyar válogatott zsinórban három győzelemmel zárta a csoportkört, miután pénteken a cseheket is legyőzte. - Az a helyzet, hogy annyira a tökéletességre törekszem, hogy általában nem tudok felhőtlenül örülni a győzelemnek. Most például azon jár az eszem, hogy kijavítsuk a visszafutásunkat, ezért elfeledkezem azokról a dolgokról, amiket jól csináltunk. De ilyen az edzői szakma, próbálok mindenben segíteni a játékosaimnak. Nem mindig sikerült felgyorsítani a játékunkat annyira, amennyire szerettük volna. Mindenki próbálta a legjobbját adni, harcolni, és végre dobtunk gólokat beállóból is - fogalmazott a pénteki győzelem után Kim Rasmussen szövetségi kapitány.



Franciaország az A csoport második helyén végzett: egyetlen vereségét a nyitófordulóban a szlovénektől szenvedte el. Ami érdekesség lehet a gallokkal kapcsolatban, hogy az összes csapatot figyelembe véve a második legkevesebb gólt kapták, öt meccsen mindössze 98-at, (ez 19,6-os átlagot jelent), ennél jobbat csak a németek tudtak produkálni, akik 95 kapott góllal zártak. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy pont nélkül kieső Paraguay-tól csak 13-at kaptak, míg a csoportkör utolsó fordulójában a már biztos csoportelső románok sem szakadtak meg a franciák ellen.



A legutóbbi olimpia ezüstérmese ellen utoljára hét éve, 2010 decemberében tudtunk nyerni: akkor az Európa-bajnokság csoportkörében 21-18-ra győztünk, azóta egy barátságos meccsen való döntetlen mellett 2014-ben az ötödik helyért vívott Eb-meccsen találkoztunk velük, ott egy góllal, 26-25-re kikaptunk.