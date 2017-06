Bowling - Taroltak a soproniak az ob-n és az MK-ban

Bár a Szuperligában nem igazán megy a Soproni Bowling Club csapatának, a Magyar Kupa három versenyből álló sorozatát megnyerték a soproniak, az egyéni országos bajnokságon pedig soproni házidöntő volt.



Utóbbiban a 47 induló közül a selejtezőt Skobrics Zoltán nyerte. Pisarski Erichnek kevésbé ment, de a 24-es középdöntőbe jutás neki sem okozott gondot.



A középdöntőből a nyolcas döntőért rendezett körben Skobrics valamelyest visszaesett, Pisarski játéka viszont stabilabb lett. A lényeg, hogy mindketten bejutottak a fináléba, ahová addigi eredményeiket vitték magukkal.

Itt először körmérkőzés következett, azaz mindenki játszott mindenkivel egy meccset. Az egész nagyon „embert próbáló" volt, s nemcsak a 30 fokos meleg miatt, hanem azért is, mert rövidebb-hosszabb technikai szünetek is tarkították a bajnokságot.



Ezt a kört Skobrics hat győzelem mellett egy vereséggel, Pisarski pedig 5–2-es mérleggel zárta, ami azt jelentette: a két soproni bowlingos vívhatta a döntőt, amelyet – mivel a korábbi eredmények itt is számítottak – a rutinos Skobrics 17 fa előnnyel kezdett, s a döntőt is megnyerve lett pályafutása során másodszor egyéni magyar bajnok. A döntősök kisebb-nagyobb megszakításokkal csaknem 10 órán át dobtak.



Bajnoki címével Skobrics kvalifikálta magát az eredetileg a törökországi Izmírbe kiírt, ám az ottani politikai helyzet miatt októberben Bécsben rendezendő Európa-kupa-viadalra.