Bowling - Soproni kaland Las Vegasban

Pisarski Erich

A soproni sportoló indulás előtt elmondta, az utóbbi másfél hónapban a hagyományos edzésmunkájához képest fokozott intenzitással készült arra, hogy megfelelő módon képviselje a magyar színeket. A játék, a bowlingozás mellett konditeremben elég intenzív állóképesség-javító, kardioprogramot végzett. Mint mondta, egy olyan versenyre, mint a Las Vegasban rendezendő Világkupa, a felkészülés elég speciális. Azért volt szükség állóképesség-javító munkára, mert kedden, szerdán és csütörtökön egyaránt – s ha minden jól megy, akkor még a hét hátralévő részében is – napi négy órát kell egyfolytában játszania. Az erőnlét javítása mellett a szó szoros értelmében vett erősítő, súlyzós program nem nagyon volt, csupán egy-két alkalommal.Pisarski Erich az edzések mellett a Soproni Bowling Club Szuper Ligában szereplő csapatában versenyzett is. Mint mondta, a bajnoki mérkőzéseken eléggé hullámzó teljesítményt nyújtott, a csúcsformát Las Vegasra, a Világkupára próbálta kihegyezni.Csütörtökig zajlanak a selejtezők, péntektől pedig az onnan továbbjutó legjobb 24 versenyző folytathatja. Pisarski Erich lapunknak elmondta, több mint hetven bowlingos áll rajthoz.Hozzátette: az óriási történelmi magyar siker lenne, ha a selejtezőt „túlélné" s bejutna a legjobb 24 versenyző közé, ezért próbál megtenni majd mindent, tudása legjavát nyújtva.Ami az időeltolódást illeti, az biztos, hogy hatással lesz majd a játékára, de nyilván sok más versenyzőre is. Azt szerencsésnek tartja, hogy a versenyek kinti idő szerint reggel 8 órakor kezdődnek, ami itthon délután 4 órának felel meg.