Bowling - Nemzetközi szinten is dobogóra vágyik a soproni Pisarski Erich

Pisarski Erich technikája nem szép, de legalább eredményes.

A kitűnő sportember édesapja lengyel volt – sajnos már elhunyt –, azért e nem éppen magyaros hangzású és írású név.Erich viszont már Sopronban született, s mielőtt a bowlingozással próbálkozott volna, kosarazott, majd focizott. Ez utóbbiban 12–13 évesen gyakran kellett nála 2–3 évvel idősebbek ellen játszania. Mint mondta, nem volt túl sok sikerélménye, a futásért sem rajongott, ezért abbahagyta. Sportolni viszont továbbra is szeretett volna, de valami elegánsabb, kevesebb ütközéssel járó sportágra gondolt, kettő is felvetődött: a biliárd és a bowling. Az utóbbi mellett kötelezte el magát, s hamar jöttek is a sikerek. Az alapokat Skobrics Zoltántól tanulta, később Farkas János „nyesegette a vadhajtásokat".Látta, akik itthon a legjobbak, azok nemzetközi szinten csak a középmezőnybe tartoznak. Azt a célt tűzte ki magának, hogy az ő eredményeiket túlszárnyalja.

Érdekesség, hogy Erich abszolút egyedi technikával dob, nem lendületből, folyamatos mozgásból, ahogyan tanítják, hanem szinte helyből. Mint mondta, ez úgy alakult ki, hogy négy-öt éve volt egy ujjsérülése, amely miatt hónapokig nem edzhetett. A hosszú kihagyás után, talán az ujját féltve nem merte lendületből eldobni a golyót, hanem ugyan nekifutott, de megállt, s nem lendületből, hanem óvatosabban, gyakorlatilag állásból gurított. És ezzel a technikával is jöttek az újabb és újabb sikerek.Elárulta: nem szereti nézni, ahogy dob, viszont úgy látja, a technika csúnya, de eredményes. Nemzetközi szinten is csodájára járnak a technikájának. Mivel dolgozni is a bowlingklubban dolgozik – pályafelügyelőként segíti az ott játszókat –, időnként „munkaköri kötelessége" is bowlingozni. Edzeni intenzíven hetente háromszor két órát edz.Erich elsődleges célját már elérte, nemzetközi szinten túlszárnyalta azok eredményeit, akikre még kezdőként felnézett. Új, méghozzá igen merész célt tűzött maga elé, igaz, elérni még bőven van ideje: szeretne érmet szerezni valamelyik világversenyen.Jól tudja, ehhez sokat kell fejlődnie. Magyarországon – ellentétben néhány fejlett nyugat-európai országgal – a bowling szabadidősport, hazánkban nincsenek jól fizetett profi játékosok, valamint képzett, okleveles edzők a sportágban. Éppen ezért nagy bravúr lenne az új célt elérnie. Hogy ehhez közelebb kerüljön, videofelvételeket néz, elemez, és persze edz.