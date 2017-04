Borkai Zsolt: örülök, ha van ellenfelem a MOB elnöki posztjáért

Április 24-re rendkívüli, alapszabály-módosító közgyűlést hív össze a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) felügyelő bizottsága - hangzott el Borkai Zsolt MOB-elnök és Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke közös hétfői sajtótájékoztatóján.



A lépésre azután kerül sor, hogy a múlt héten Kósa Lajos felhívására több sportszövetségi vezető is aláírta az erre vonatkozó javaslatot. "Örömmel álltam a kezdeményezés élére, hiszen a sportági szövetségek az olimpiai mozgalom első számú partnerei. Köszönöm a kezdeményezést Kósa Lajosnak és a szövetségeknek, bízom abban, hogy olyan alapszabályunk lesz, amely méltóképpen tudja majd szolgálni a magyar olimpiai mozgalmat" - mondta Borkai Zsolt, aki hangsúlyozta: mindent meg fog tenni azért, hogy a MOB volt főtitkára, olimpiai bajnok társa, Szabó Bence a terveinek megfelelően el tudjon indulni az elnöki posztért.



"Örülök, ha van ellenfelem, akit méltó küzdelemben szeretnék legyőzni" - fogalmazott. Szabó Bence tavaly novemberig volt a MOB főtitkára, akkor közös megegyezéssel távozott a szervezettől. Dávid Imre, a MOB felügyelő bizottságának elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: pénteken összehívta a testületet, amely hétfőn (ma) délután ül össze, s dönt a rendkívüli közgyűlés kiírásáról. Ahogy fogalmazott: a napirend az alapszabály módosítása lesz.



Borkai Zsolt ehhez hozzátette: javasolja, hogy a rendkívüli közgyűlésen a tagok felvételéről is döntsenek, hogy a rendes taggá válók is pályázhassanak tisztségekre.



A MOB mostani alapszabályában az szerepel, hogy vezető tisztségviselőnek csak az ötkarikás sportági szövetségek jelöltjei választhatók, ez pedig több tagot kizár ebből a versenyből. Szabó Bence például a MOB elnökségének javaslata alapján tag a Magyar Olimpiai Bizottságban, ezért nem választható jelenleg elnöknek sem.



Az már korábban eldőlt, hogy a szervezet tisztújító közgyűlését május 2-án tartják. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Borkai Zsoltot, mint polgármestert, egykori harcostársát a parlamentben és a MOB elnökét természetesen támogatja, nem személyi kérdésről van most szó.



"A MOB működését és az elmúlt olimpiászra vonatkozó tevékenységét a bíróságon támadta meg Török Ferenc" - emlékeztetett az MOKSZ elnöke. "Bár az egész keresetet nem találták megalapozottnak, az alapszabály néhány pontját problémásnak tartották. Január elseje óta új sporttörvény van hatályban, így valamikor a MOB alapszabályának is módosulnia kell. Ezen kívül a szervezet közgyűlése rendszeresen határozatképtelen. Ezért is hívtam össze a szövetségi vezetőket, mert sokkal tisztább, ha a május 2-i tisztújító közgyűlés előtt összehívunk egy rendkívüli közgyűlést" - fejtette ki. Borkai Zsolt azt mondta: várják a módosító javaslatokat, de ő mindenképpen indítványozni fogja a vonatkozó problémás pont törlését.