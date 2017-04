Borkai Zsolt: ˝Nem lesznek álmatlan éjszakáim˝

Borkai Zsolt és Orbán Viktor

Csütörtöktől már csak 100 nap van hátra Magyarország első olimpiai eseménye, a győri, XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) rajtjáig. Ebből az alkalomból kérdeztük Borkai Zsoltot, Győr polgármesterét, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét.– Szerintem jól állunk – kezdi Borkai Zsolt . – Az elmúlt hét péntekén láttuk vendégül az olimpiai sportágak vezetőit és tájékoztatást adtunk számukra a nyári EYOF előkészületeiről, bemutattuk az infrastrukturális fejlesztéseket. Megtekintették az olimpiai falut és a versenyhelyszíneket. Az eseményen az elnökök, főtitkárok mellett részt vettek a MOB egyes vezetői is. Gőzerővel tart a szervezőmunka, szinte napi kapcsolatban vagyok a szervezőbizottsággal, mert már valóban nagyon közel vagyunk a megnyitóünnepséghez.

– Én úgy látom, hogy a városban nagy az érdeklődés az EYOF iránt. Bármerre járok Győrben, az utcán vagy akár a hivatalos eseményeken mindenütt ugyanezt tapasztalom: kérdeznek, érdeklődnek tőlem róla és ez nagyon jó érzés. Azt hiszem, ez jó példa lehet az egész országnak.– Előtte Rómában az Európai Olimpiai Bizottság székhelyén lesz egy látványos ünnepség, amelyen a hivatalos résztvevők és a meghívott újságírók előtt meggyújtják a lángot. Ezt repülőn hozzuk haza és a péri repülőtérre érkezik majd meg. A győri városháza előtt egy nagy ünnepség keretében állítjuk fel a lángot. Győrben minden városrészben tartunk ehhez kapcsolódó rendezvényeket. Már korábban felvettük a kapcsolatot más magyar városok polgármestereivel, mert a lángot szeretnénk körbevinni az egész országban.– Minden elképzelhető, bár bízom a támogatottságomban, ezért is vállaltam azt, hogy nemes küzdelemben dőljön el, a jövőben ki lesz a MOB elnöke. A fair play szelleme is ezt kívánja tőlem. Az április huszonnegyediki rendkívüli közgyűlésen az alapszabály módosításával minden lehetőséget megadunk azok számára az indulásra, akiknek elnöki ambíciói vannak. A korábbi alapszabály szerint nem tudtak volna elindulni. Aztán május másodikán jöhet a tisztújító közgyűlés.– Én is hallottam róla, hogy a politika már nem támogat engem, de én ezt nem így tudom. Korábban nekem is voltak kétségeim efelől, ezek azonban elmúltak. Több ismert közszereplő közelmúltbeli nyilatkozata ugyanezt erősíti meg bennem. Bízom benne, hogy folytatni tudom a munkát a MOB élén, de nem lesznek álmatlan éjszakáim, ha ez mégsem következik be. Néha megkérdezik tőlem, mi lesz május másodika után akkor, ha... Viccesen azt szoktam válaszolni: május harmadika.